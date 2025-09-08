株式会社MOTIVATED、ヒトトヒトホールディングス株式会社との協業で「ポテンシャル人材」のキャリア形成を加速

株式会社MOTIVATED

実務レベルのスキル習得を最短・最速で実現するリスキリング支援を行う株式会社MOTIVATED（本社：東京都中央区、代表取締役：大倉 誠一、以下「MOTIVATED」）は、ヒトトヒトホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本 哲裕、以下「ヒトトヒト」）と共同で、人材派遣と人材育成を融合させた「キャリア支援共同プロジェクト」を始動しました。

本プロジェクトでは、ヒトトヒトが独自開発したAI型人材育成システム「HITO-KaiKA（ヒトカイカ）」と、MOTIVATEDの実践的ビジネストレーニングを組み合わせ、登録人材が「働きながら学び、学んだスキルをすぐに活かせる」仕組みを提供しています。

１．AI学習と実践トレーニングで、未経験から実務レベルへ

本プロジェクトでは、ヒトトヒトグループに登録する人材が、約6カ月間「HITO-KaiKA」でWebデザインの基礎知識を学び、その後MOTIVATEDが提供する実践的Webデザインコースを受講。合計8カ月間の学習で、未経験者が実務レベルのスキルを習得し、実際のヒトトヒトグループのWeb制作に参画できるまでに成長しました。

参加者が制作したランディングページはこちら：

https://hito-kaika.com

２．人材派遣と人材育成、両社のアセットを活かし、さらなるデジタル領域への展開を視野に

今回の成果を受け、MOTIVATEDはヒトトヒトとの協業をさらに深化させ、Webデザイン分野に限らず、デジタルマーケティング、データ分析、AIリテラシーなど幅広い領域での実践的な育成プログラムの展開を検討しています。

両社の強みである「多様な人材の雇用基盤」と「最短で実務力を育成するメソッド」を掛け合わせ、企業と人材の双方に持続的な成長機会を提供するエコシステムを構築。多様なポテンシャル人材の成長とキャリアアップを支援していきます。

◆会社概要

株式会社MOTIVATED

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

代表者：代表取締役 大倉 誠一

設立：2024年11月

URL：http://motivated.co.jp

事業内容：法人・個人向けリスキリング事業およびエージェンシー事業

ヒトトヒトホールディングス株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目21番9号

代表者：代表取締役 松本 哲裕

設立：2019年7月

URL：https://www.hitotohito.co.jp/

グループ会社：ヒトトヒト株式会社、ヒトトヒトキャリアライズ株式会社、株式会社エース警備保障、株式会社エースガード、株式会社ノティオ

このリリースに関するお問い合わせ先：

株式会社MOTIVATED

Email: info@motivated.co.jp