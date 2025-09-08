【今年度最終！】都内中堅・中小企業向け「男性育業推進リーダー事業奨励金」第3回事前エントリー受付開始！奨励金100万円支給（東京都）

はたらく女性スクエア(東京都労働相談情報センター青山事務所)

東京都では、育業＊経験のある男性を「男性育業推進リーダー」として設置し、男性育業を社内に広めるための課題の洗い出し等所定の取組を行い、その実施を社内外に推進した企業等を「男性育業推進リーダー設置企業」として認定しています。さらに、中堅・中小企業等は、認定と併せて奨励金（100万円）の交付を受けることができます。

奨励金の事前エントリーは、今回が令和７年度最終受付となります。ぜひご検討ください！

＊東京都は、育児休業を取得しやすい社会の雰囲気づくりのため、育児休業の「休む」というイメージを一新する愛称を募集し、多数のご応募の中から選ばれた愛称「育業」を決定しました。

奨励金対象企業の条件

以下の要件を満たす中堅・中小企業等（常用労働者数が1,000人以下）が対象です。

- 都内に本店所在地があり、かつ、都内で事業を営んでいること

- 常時雇用する労働者が5名以上いること。5名は雇入れ日から6か月以上継続して雇用しており、かつ、雇用保険被保険者であること。そのうち2名は男性であること

- 都内で事業を営んでいるグループ企業等が1社以上あること

- 直近5か年度に、同一の子につき合計30日以上の育業した男性労働者等が1名以上いること

- 交付申請日の直前の事業年度の男性育業取得率が79%以下であること など

※その他要件あり

事業の主な流れ

奨励事業の主な取組内容

事前エントリー受付期間と募集社数（予定）

9月8日（月）10時～9月19日（金）17時（15社）《令和７年度最終》

※先着順ではなく、応募多数の場合は抽選。

認定制度のみの利用も可能

大企業が認定を受けることや奨励金を利用せずに認定のみ申請することも可能です。申請要件を満たす企業等が、所定の取組内容を実施し、要件を満たした場合に「男性育業推進リーダー設置企業」として認定します。

事業の主な流れ

認定申請受付締切：令和8年2月27日（金）まで

※認定申請にあたっては先に認定事業を実施していただくため、十分な期間を確保の上、お取り組みください。

お問合せ・詳細情報

事業の詳細・募集要項・様式などは下記よりご確認ください。

【公式サイト】https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/ikugyoleader/



【担当窓口】

はたらく女性スクエア（東京都労働相談情報センター青山事務所）

男性育業推進リーダー事業担当

TEL：03-6427-7518（9:00～17:00／土日祝・年末年始12/29～1/3を除く）





東京都のサポートを活用しながら、従業員のエンゲージメントを向上させ、企業風土を変革し、貴社の職場環境を一歩前へ進めませんか？ぜひエントリーをご検討ください！