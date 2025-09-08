【北海道立市民活動促進センター】9月1日（月）10時～「oVice」の運用を開始！施設を超えて“ふらっと立ち寄れる” バーチャル 相談窓口&フリースペースオープン

特定非営利活動法人北海道NPOサポートセンター

北海道立市民活動促進センター（所在地：札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7 8F、指定管理者NPO法人NPO北海道サポートセンター）は、2025年9月1日（月）10時より、バーチャル空間サービス「oVice（オヴィス）」を活用したバーチャル 相談窓口＆フリースペースを運用開始します。

oVice（オヴィス）とは

oViceは、アバターを使ってオンライン空間を自由に動き回り、近づいた人と会話ができる2D型バーチャル空間です。

バーチャル空間では、アバターを使ってオンライン画面上を自由に動いて話しかけることができます。

少人数の打ち合わせや、調べもの、勉強会などの利用の仕方があります。オンライン上のアバターを動かし、気軽にスタッフに話しかけることができ、ちょっとした相談や情報交換も可能です。

利用シーン（このようなとき、ぜひご活用ください）

バーチャル空間イメージ

・「ちょっと聞きたいことがあるけれど、メールや電話は大げさ…」という時

・市民活動に関する情報交換や雑談

・少人数でのオンラインミーティング（予約制スペース利用）

バーチャル空間のスペース構成

・交流コーナーA：常時センター職員が在席。市民活動の相談が可能。

・交流コーナーB・C：予約制で少人数ミーティングに利用可。

アクセス・予約方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140710/table/14_1_525e1f88b7212fa449455f6932d5069a.jpg?v=202509100426 ]

今後の予定について

※常駐センター職員が対応する他、日替わりで市民活動における専門的な相談をお受けします。

・9月 2日（火）14時～16時：東田秀美職員（専門：組織運営全般）※終了

・9月10日（水）18時～20時：高山大祐職員（専門：助成金申請、資金調達）

・9月16日（火）18時～20時：菅原将吾職員（専門：法人設立、年度末手続き等）

・9月29日（月）13時～15時：中西希恵職員（専門：会計、組織基盤強化） 今後の展開

本件に関するお問い合わせ

指定管理者：NPO法人北海道NPOサポートセンター北海道立市民活動促進センター（担当：伊藤）

住所：北海道札幌市中央区北2条西7丁目かでる2・7 8階

電話：011-200-0973

E-mail：center★hnposc.net（★を@に変換してください）

ウェブサイト：https://h-civic-activities.jp/

NPO法人北海道NPOサポートセンター

この法人は、非営利の市民活動団体（ＮＰＯ）相互の情報交換や連携をとるための支援、新たに特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を作ろうとする団体及び個人の支援、及び特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）への活動支援を行うこと、及び市民活動の普及・啓発・発展に資する事業を行うことを目的としています。



〒064-0808

北海道札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園201号室

営業時間：月～金曜日10:00～18:00

メール：info@hnposc.net

TEL：011-200-0973 ／ FAX：011-200-0974

HP：https://hnposc.net/