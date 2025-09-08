Seeds Fincap Private Limitedへの出資について

農林中金キャピタル株式会社

2025年9月8日

農林中金キャピタル株式会社

農林中金キャピタル株式会社（以下「当社」）は、農林中金キャピタル戦略協創1号投資事業有限責任組合(以下「本ファンド」)を通じて、マイクロSME向けレンディングを提供するSeeds Fincap Private Limited（本社：グルガオン（インド）、CEO Subhash Chandra、以下「Seeds Fincap」）へ出資しましたのでお知らせいたします。

本ファンドでは、農林中央金庫のイノベーション投資の取組の一貫として、AgVenture Lab（※1）を含め、JA・JF・JForest グループのネットワークを活用しながら、「サステナブル」と「農林水産業」と「くらし」にかかわる課題解決とゆたかな「社会」の実現に取り組む優れた国内外のスタートアップ企業へ投資を行い、グループとの協創を推進します。

Seeds Fincapはインドの8つの州に135の支店を展開するNBFC（Non-Banking Financial Company）で、主に個人事業主を中心としたマイクロSMEに対する融資を行っています。伝統的な金融機関からの融資にアクセスしづらい顧客層に対しデジタルを活用した融資審査・回収プロセスの高度化を通じ金融サービスを提供し、インドにおける金融包摂を推進しています。今回の出資を通じて、Seeds Fincapの事業拡大と持続的な金融包摂の実現を支援するとともに、インド金融市場における深い理解と将来的な協業の可能性を探求すべく、引き続きサポートに取り組んでまいります。

※1 農林中央金庫を含む JA グループ全国連 8 団体が運営するインキュベーションラボ

〇出資先について

会社名：Seeds Fincap Private Limited

所在地：グルガオン（インド）

設立：2019年

ホームページ：https://www.seedsfincap.com/

