クラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」が「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」勤怠管理システム部門で「Good Service」ほか3つのNo.1に選出

中央システム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：本間 匡、以下中央システム）が提供するクラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」は、スマートキャンプ株式会社（以下スマートキャンプ）が主催する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」の勤怠管理システム部門で「Good Service」「初期設定の容易さNo.1」「サポートの品質No.1」「料金の妥当性No.1」に選出されました。

BOXIL SaaS AWARDとは

「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。今回の「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」は、2024年7月1日～2025年6月30日の1年間に「BOXIL」上へ新たに投稿された口コミをもとに選出しています。

今回「レコル」が受賞した勤怠管理システム部門「Good Service」は、「BOXIL」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対して付与されるものです。また、「初期設定の容易さNo.1」「サポートの品質No.1」「料金の妥当性No.1」は、「BOXIL」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ各項目において一定の基準を満たした上で最も高い平均点を獲得したサービスに対して付与されるものです。

「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2025」の詳細、選考基準は、以下をご覧ください。

https://boxil.jp/awards/2025-autumn/

月額ひとり100円のクラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」

レコルは導入のしやすさと使いやすさを追求したクラウド勤怠管理システムです。初期設定なしでも使い始めることができるため、初めてシステムを導入する場合でも操作を覚えながら設定を進めることができます。そのため、どこよりも簡単に導入でき、毎日の使いやすさと充実した機能により、勤怠管理における「作業の効率化」「管理コスト削減」を実現します。

利用料金は月額ひとり100円で、有休管理機能や申請機能、36協定における残業時間の管理ができる勤怠分析機能など、全ての機能が追加料金なしで利用可能です。

また、「給与計算オプション」を利用することで勤怠管理から給与計算、Web給与明細、年末調整を1つのシステムで完結できます。勤怠管理＋給与計算プランは月額ひとり300円となります。

最大1年間無料のキャンペーンを実施中

「給与計算オプション」のリリースを記念して、給与計算オプションの利用料金が最大1年間無料となるキャンペーンを実施しています。クラウドサービスを新規導入する企業にはもちろん、既に導入済みの給与計算ソフトからの移行を検討している企業にとっても、「給与計算オプション」をお得に導入できる機会となります。

本キャンペーンについて詳細は下記をご覧ください。

中央システム株式会社について

中央システム株式会社は、1981年の創業以来、時代の変化に対応する技術力で幅広い業種のお客様にシステム設計、開発を中心としたITサービスを提供。「お客様を業界No.1にするITソリューション」をミッションに掲げクラウド領域も含めた総合的なITソリューションをスピーディーかつタイムリーにご提供します。

