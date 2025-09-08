医療機関専用スマートフォン「メドコム」を提供する株式会社メドコムが、画面サイズを拡大した状態で閲覧・操作が出来る、モバイルディスプレイの販売を開始

株式会社メドコム右：メドコム端末 左：モバイルディスプレイ端末

■背景

医療機関専用スマートフォン「メドコム」は、96病院へ導入（2025年8月時点、導入予定を含む）、利用者数が5万人を超え、電子カルテとの連携を希望するユーザーも増えています。その中で、スマートフォン画面ではサイズが小さく画像などが見にくいといったお声から、スマートフォンと接続することで画面サイズを拡大した状態で、閲覧および操作を行うことが出来る、モバイルディスプレイ「Belfida ONE（ベルフィーダ ワン）」を販売することにしました。（メドコム端末との接続は一部制限があります）



■Belfida ONE（ベルフィーダ ワン）とは

「Belfida ONE（ベルフィーダワン）」は、スマートフォンとのワイヤレス接続とタッチバック操作により、医療の現場で複数人でのカルテや画像の確認時に大きな画面で確認することができる、10型モバイルディスプレイです。さらに、スマートフォンとの接続を解除すると、ディスプレイ本体には履歴や個人情報が一切残らないため医療現場における厳しいセキュリティにも対応でき、スタッフ間での共有が可能です。(https://movetech.co.jp/products/belfida-one/）



■メドコムについて

メドコムは、「医療のICTプラットフォームを創り、医療をデジタル化する」をビジョンに掲げ、全国各地の医療機関に対してセキュアな環境下で医療機関のDX を実現するスマートフォンサービス「メドコム」を提供するとともに、医療現場の働き方改革を推進するアプリケーションの開発・提供を行っています。「メドコム」は、ナースコールや電子カルテ連携、グループチャット、緊急通報機能、端末の遠隔管理など、医療現場で必要な機能を標準搭載するとともに、専用回線で直接接続する閉域ネットワーク上での動作により高いセキュリティレベルで安心・安全に利用できる環境を実現しています。



■メドコム概要

社名 ︓株式会社メドコム

所在地 ︓東京都江東区豊洲3丁目2番24号 豊洲フォレシア9階

代表者 ︓代表取締役社長 兼 CEO 佐藤 康行

設立 ︓2016年7月

事業内容︓医療機関専用スマートフォン「メドコム」の企画・開発・販売・保守

URL ︓https://www.medcom.ne.jp/

