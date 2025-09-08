9月11日スペース運営無人化セミナーを開催します
9月11日(木)13時より開催します本セミナーでは、株式会社アズーム（本社：東京都渋谷区代々木、代表取締役社長：菅田洋司、以下：アズーム）の「スマート空間予約」と株式会社構造計画研究所（本社：東京都中野区本町、代表取締役社長：湯口達夫）の「RemoteLOCK」を活用した無人・自動での「スペース運営」について解説します。
実際の導入事例を交えながら、効率的な運営方法や、課題解決のポイントをご紹介。
無人化や自動化を進めたい方には、実践的なヒントになるはずです。
このような方におすすめです
・貸会議室、無人ジム等、スペースビジネスを運営中または参入予定の方
・人手不足に悩むレンタル施設管理者・自治体・オーナーの方
・無人化には興味はあるが、導入ハードルが高いと感じている方
開催概要
日時：2025年9月11日(木) 13:00～14:00
開催方法：オンライン
受講料：無料
お申し込み： https://u.azoom.jp/bbd3（当日13:00まで）
公式HP：https://www.smartkaigisitsu.net/lp/about 無料トライアル実施中！
スマート空間予約とは
レンタルスペース運営に必要な「予約管理」「顧客管理」「鍵の管理」「決済管理」の機能と快適で直感的なユーザーインターフェースを実現したアズームの予約管理システム。
ニーズに応じたカスタマイズ開発も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
＜サービス関係お問い合わせ先＞
TEL：03-6625-5488
e-mail：kaigishitsu@azoom.jp
株式会社構造計画研究所について
所在地：東京都中野区本町4丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内
代表者：湯口 達夫
設立：1959年5月
資本金；1,010百万円
公式HP：https://www.kke.co.jp/
株式会社アズームについて
所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 19F
代表者：菅田 洋司
設立：2009年10月
証券コード：3496（東証プライム）
資本金：485百万円（資本準備金含む）※2024年9月30日時点
公式HP：https://azoom.jp