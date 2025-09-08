9月11日スペース運営無人化セミナーを開催します

株式会社アズーム


9月11日(木)13時より開催します本セミナーでは、株式会社アズーム（本社：東京都渋谷区代々木、代表取締役社長：菅田洋司、以下：アズーム）の「スマート空間予約」と株式会社構造計画研究所（本社：東京都中野区本町、代表取締役社長：湯口達夫）の「RemoteLOCK」を活用した無人・自動での「スペース運営」について解説します。


実際の導入事例を交えながら、効率的な運営方法や、課題解決のポイントをご紹介。


無人化や自動化を進めたい方には、実践的なヒントになるはずです。



このような方におすすめです

・貸会議室、無人ジム等、スペースビジネスを運営中または参入予定の方


・人手不足に悩むレンタル施設管理者・自治体・オーナーの方


・無人化には興味はあるが、導入ハードルが高いと感じている方


開催概要

日時：2025年9月11日(木)　13:00～14:00


開催方法：オンライン


受講料：無料


お申し込み： https://u.azoom.jp/bbd3（当日13:00まで）





公式HP：https://www.smartkaigisitsu.net/lp/about　　　無料トライアル実施中！
スマート空間予約とは

レンタルスペース運営に必要な「予約管理」「顧客管理」「鍵の管理」「決済管理」の機能と快適で直感的なユーザーインターフェースを実現したアズームの予約管理システム。


ニーズに応じたカスタマイズ開発も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。





＜サービス関係お問い合わせ先＞


TEL：03-6625-5488


e-mail：kaigishitsu@azoom.jp




株式会社構造計画研究所について


所在地：東京都中野区本町4丁目38番13号 日本ホルスタイン会館内


代表者：湯口 達夫


設立：1959年5月


資本金；1,010百万円


公式HP：https://www.kke.co.jp/




株式会社アズームについて


所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 19F


代表者：菅田 洋司


設立：2009年10月


証券コード：3496（東証プライム）


資本金：485百万円（資本準備金含む）※2024年9月30日時点


公式HP：https://azoom.jp