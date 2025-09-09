ジャケットレスでもきちんと感を叶える！テーラードジレから始まるコムサのオフィススタイル

株式会社ファイブフォックスジレ 33,000円、シャツ 26,400円、スカート 33,000円（すべて税込）

(株)ファイブフォックス(東京都品川区)が展開するCOMME CAは、上品、上質でシンプルなアイテムを中心に、スタイリングを自由で豊かにする、ウェアや雑貨を展開するファッションブランドです。

オフィスにおけるカジュアルスタイルが浸透する一方で、きちんとした装いが求められる場面もあります。そこでコムサは、ジャケットに代わるクリーンな印象と、暑さが続く時期でも快適に着られる「テーラードジレ」を発売します。2025年9月11日(木)から全国のコムサ・プラチナやコムサステージ店舗、オンラインサイトなどで展開します。

デザイン ― 「洗練されたシルエットで叶える、自在なスタイリング」

素材 ― 「上質ウール100％で叶える、しなやかなストレッチ」

- きれいめで上品な印象を演出するボックスシルエット。- マニッシュなダブルブレスト仕様で、羽織るだけでコーディネートが完成。- ヒップまでカバーする丈感で、パンツ・スカートどちらにも合わせやすい。- 落ち着いた色味のメタルボタンで、真面目すぎずシャープな雰囲気に。- 切り替えを利用したスラッシュポケットで、すっきりとした印象をプラス。- スーツ地にも用いられる細番手ウールを100％使用し、上品で洗練された表情に。- 特殊加工により、ポリウレタンを使わずにストレッチ性を実現。2ウェイストレッチで快適な着心地。- ポリウレタンを含まないため伸縮性が劣化せず、美しいシルエットを長期間キープ。- 通気性・清涼感に優れ、蒸し暑い時期でも快適に着用可能。

商品名：テーラードジレ

発売日：2025年9月11日(木)

価格：33,000円（税込）

展開店舗：全国のコムサ店舗およびオンラインストア

店舗一覧はこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/stores?smc=comme_ca_platinum.comme_ca_stage

