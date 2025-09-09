マーケティング人材に特化した転職サイト「メディアレーダーキャリア」、求人ボックスと連携開始

株式会社アイズ

株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242、以下「アイズ」）が運営するマーケティング人材に特化した転職サイト「メディアレーダーキャリア」は、求人検索サイト「求人ボックス」とデータ連携を開始しました。

メディアレーダーキャリアは、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」が保有する掲載社・会員アセットを活かした広告・マーケティング人材に特化した転職サイトです。求職者は、会員登録するとスキルと経験を活かせるマーケティング領域に特化した求人に応募することができます。企業は、マーケティング領域において現場最前線で働く即戦力人材と出会えます。採用決定時のみ求職者の理論年収の25％が手数料として発生する成果報酬型で、低リスクで利用できます。

「求人ボックス」とは

2015年より展開する、求人情報の一括検索サービス。求人掲載数は2,000万件以上。全国の求人情報から、キーワードや給与、勤務地、こだわり条件などで絞り込みができ、気になる求人があればすぐに応募も可能。また仕事探しに役立つ、独自の求人統計データや豊富な記事コンテンツも備え、一人一人に合った仕事探しをサポートしています。*

連携の概要

求人ボックスにメディアレーダーキャリアの求人情報を掲載することで、応募者数の増加を促進します。

これにより、求人企業はメディアレーダーキャリアへ求人掲載するだけで、費用や掲載工数をかけずに求人ボックス上で求人情報を広告として配信可能となり、人材との接触機会の拡大や採用活動の効率化が期待されます。

メディアレーダーキャリアについて

