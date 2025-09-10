こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ハート♥が出たら超ラッキー!?大好評エビのサイドメニューが今年も登場！塩胡椒とガーリックのやみつきなおいしさ！今年はハート型に出会えるかも♡5ピース入り「プリプリエビプリオ」
夕方5時からの夜マック(R)ではプリプリエビプリオ入りのポテナゲがおトクに楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」も！
9月17日（水）から期間限定販売！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、エビを使ったプリプリ食感でやみつきなおいしさのサイドメニュー「プリプリエビプリオ」と、夕方5時からの夜マック限定で「食べくらべポテナゲ大・特大」を、9月17日（水）から期間限定で全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて販売いたします。
「プリプリエビプリオ」は、17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして2023年に初登場、昨年2024年も登場し、大変ご好評をいただいた商品です。プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てている手が止まらなくなるおいしさが魅力の商品で、ひとくちサイズ5ピース入りが今年も期間限定で登場します。さらに今年は初の試みとして、“出たら超ラッキー”なハート型のプリプリエビプリオをご用意いたしました。ハート型のプリプリエビプリオはランダムで入っていますので、ちょっとした運試しとしてパッケージを開ける時のワクワク感も共に、今年のプリプリエビプリオをお楽しみいただければと思います。（※ハート型のプリプリエビプリオは、全ての商品に入っているわけではありません。）
さらに、夕方5時からの夜マック限定の人気商品「ポテナゲ」で、今だけのおトクな食べくらべセットとして「プリプリエビプリオ」も入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」が、9月17日（水）から期間限定で登場します。こだわりの３種のサイドメニューの味わいを一度にお楽しみいただけるおトクで魅力的なセットとなっています。
9月16日（火）から放映する新TVCMでは、俳優の岡田准一さんが昨年大好評の“プリプリ＝エビプリ王”として再登場します。今年は“プリプリ＝プリンセス”が新たに登場し、“運が良ければ出会えるハートのエビプリオ”を手に永遠を誓うラブストーリーとなっています。「ワン・ツー・プリー（スリー）」とリズムをとる2人のダンスシーンや、プリプリエビプリオを食べて愛を叫ぶエビプリ王のユニークな姿に、ぜひご注目ください。さらに、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
