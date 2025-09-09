佐藤可士和、原研哉、佐藤卓など日本のトップデザイナー達の講義を視聴できる宣伝会議ブレーン誌webサイトで、弊社主宰・松本の講義が公開されました

株式会社KTXアーキラボ

KTXアーキラボ一級建築士事務所（東京都港区 代表：松本哲哉）の主宰・松本哲哉の講座が宣伝会議ブレーンのwebサイト「教育講座」に公開されました。

https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-matsumoto-tetsuya/

宣伝会議「教育講座とは」

宣伝会議「教育講座」とは株式会社宣伝会議が運営するwebサイト”ブレーン”に掲載されている、マーケター、クリエイター、プランナー向けの実務講座で、今回弊社松本の講座が掲載された「クリエイティブ」部門では佐藤可士和、原研哉、佐藤卓など日本のトップデザイナー達の講義を視聴できるオンデマンド講座。

その中のコンテンツの一つとして弊社の取り組み思想である「ビジネスツールとして機能する建築・空間デザイン」について具体的な事例を交えて実践的な考え方をご紹介させていただきました。

「守」「破」「離」の三段階で実践的な設計の考え方を習得できます

STEP1「守」 優れたアイデアを生み出す 発想の型を習得する

STEP2「破」 事業を成長に導くトップクリエイターの 思考法を習得する

STEP3「離」 自身の専門分野を軸に越境し 領域を拡張する開拓技術を習得する

の３段階の講座で時間は約100分。1名様の受講で20,000円（税込 22,000円）

※申込金5,000円(税込 5,500円)を含みます

となっています。

イタリアDAC日本ランキング1位の松本哲哉が率いる「KTXアーキラボ」

空間設計はビジネスツールである

商業建築や空間環境の設計を専門とする者として、私が創り出す空間は、最終的にはクライアントにとって収益を上げるためのビジネスツールであることを常に念頭に置いています。これを実現するには、空間自体が強力なインパクトを持つ必要があります。そのインパクトこそが、人の潜在意識への扉を瞬時に開く「鍵」となるのです。そして、その鍵は単に扉を開くだけでなく、正しいメッセージを届けられるように設計されなければなりません。どのようなメッセージを伝え、どのような形の鍵を用いるべきか。私たちは、それぞれのクライアントと緊密に連携しながら、これらの問いに向き合います。それが、私たちのソリューションドリブンデザインの真髄です。（松本哲哉）

■社名／株式会社KTXアーキラボ

本社／兵庫県姫路市船丘町298-2日新ビル2F

東京オフィス／東京都港区南麻布3-4-5エスセナーリオ南麻布002

代表取締役／松本 哲哉（Tetsuya Matsumoto）

企業ページ／https://ktx.space/

■代表Profile

松本 哲哉

大阪芸術大学非常勤講師

一級建築士/宅地建物取引士

イタリアDAC認定 2024年度デザイナーランキング建築カテゴリー世界8位・日本ランキング1位

