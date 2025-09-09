さんふらわあスケールモデルキット”さんふらわあくれない・むらさき”を販売

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ(代表取締役：牛奥 博俊)は、さんふらわあオリジナルグッズの新商品「さんふらわあスケールモデルキット“さんふらわあくれない・むらさき”」を船内ショップ（関西～九州航路）にて販売します。

さんふらわあスケールモデルキットは、フェリー”さんふらわあ”を精巧にモデル化したオリジナルグッズです。今回は大阪別府航路に2023年就航した日本初のLNG燃料フェリー「さんふらわあくれない・むらさき」を1/1250の縮尺で商品化しました。本グッズは”半塗装組立キット”とし、お客様の好みにあわせてアレンジやカスタマイズをお楽しみいただけます。

さんふらわあご乗船や船旅の記念にいかがでしょうか。

商品概要

商 品 名： さんふらわあスケールモデルキット“さんふらわあくれない・むらさき”

発売開始： 2025年9月9日（火）出港便より順次開始

発売箇所： 関西～九州航路 各船 船内ショップ

価 格： 2,980円（税込）

※販売開始時期は各船によって異なる可能性がございます

※在庫状況によっては取扱いが一時休止している場合がございます

