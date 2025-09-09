タイムレスに愛される「ポロ ラルフ ローレン」のカタログギフトが登場。大切なあの人へ-『選ぶ楽しさ』と『上質感』を贈る新しいギフトのかたち。

株式会社ワイ・ヨット

株式会社ワイ・ヨット（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：寺田佐和子）は、世界的な人気を誇るブランド「ポロ ラルフ ローレン」のアイテムだけを集めたカードタイプのカタログギフトを、2025年9月8日（月）に発売いたしました。

世界中に多くのファンを持つ「ポロ ラルフ ローレン」は、性別や年代を問わず幅広い層から支持を集めるブランドです。

そのタイムレスな魅力は、「信頼」と「品格」のある贈り物として多くの人に選ばれています。

新たに登場する「ポロ ラルフ ローレン カタログギフト」は、『選ぶ楽しさ』と『驚きの瞬間』を贈ることをコンセプトに、上質でありながら日常に寄り添うアイテムをラインナップしています。

「気負わない洗練」を叶える感度の高い贈り物として、世代を問わず、あらゆるギフトシーンで喜ばれています。

「ポロ ラルフ ローレン カタログギフト」が選ばれる理由

時代を超えて愛される、タイムレスな魅力

オーセンティックなデザインと品質は、年齢や性別を問わず愛されています。

シーンを選ばない、品格と親しみやすさ

フォーマルなお祝いから、カジュアルなギフトまで。

特別なシーンを彩る、上質でバランスの取れたアイテムが揃います。

5,000円コース 掲載例

クラシックフィット クルーネックアンダーシャツ ホワイト＆メンズ ベアー刺繍クルーソックス グレーフラッグベアポケッタブルレインバッグピンク＆レディースミニタオルハンカチ サックスレディースタオルハンカチ 4枚セット＆レディース ベア刺繍リブクルーソックス ネイビー

詳細はこちらをご覧ください。(https://e.select-gift.jp/poloralphlauren/?id=02225050-demo1111)

10,000円コース 掲載例

カチオンジャガード 長傘 レディース ピーチナイロンツイルレインハット ベージュ＆レディース平無地クルーソックス ホワイト・グレー・ネイビー 3足組ワッフルロングスリーブ クルーネック ネイビー＆メンズ ショートソックス ホワイト

詳細はこちらをご覧ください。(https://e.select-gift.jp/poloralphlauren/?id=02225100-demo1111)

贈る人も、贈られる人も、心から満足できる信頼感

贈る人の想いをスマートに伝え、大切な人へ選ぶ喜びと安心の品質をお届けします。

「ありがとう」や「おめでとう」を、特別なかたちで

感謝の気持ちを伝える、お礼・お返し（内祝い）に

ご結婚・ご出産・お引越しなどのお祝いへのお返しに--

品格ある贈り物で、感謝の気持ちを丁寧に届けます。

心温まる、パーソナルなお祝いに

誕生日、父の日、母の日、クリスマスに--

大切なご家族やご友人へ、記憶に残る贈り物で、特別な瞬間を。

信頼をかたちに

ゴルフコンペの景品、永年勤続表彰の記念品、送別・退職祝いなど--

心に残る贈り物をビジネスシーンでも。

製品概要

仕様

カードタイプ

コース

2コース展開

5,000円コース(https://e.select-gift.jp/poloralphlauren/?id=02225050-demo1111) / 10,000円コース(https://e.select-gift.jp/poloralphlauren/?id=02225100-demo1111)

掲載点数

5,000円コース：約100点 / 10,000円コース：約200点

※掲載点数は随時変更となる場合がございます。

価格

各コース料金に、別途システム料として800円を申し受けます。

発売日

2025年9月8日（月）

株式会社ワイ・ヨットについて

1949年の設立以来、キッチン・ダイニング用品を中心に、百貨店・専門店向けの上質な商品を取り扱う商社として成長。従来の「ホールセール事業」に加え、海外ブランドの代理店業務や国内外のメーカー様との商品共同開発などを行う「商品開発事業」、選べるカタログ制作・販売を始めとした「ギフト事業」、キッチン用品専門店を全国で運営する「小売事業」、物流センター・コールセンター・３ＰＬ事業から成り立つ「物流事業」と、5つの柱を持ち、幅広いお客様にキッチン・ダイニングを中心とした新しいライフスタイルを提案。

会社概要

商号 ：株式会社ワイ・ヨット

代表者 ：代表取締役社長 寺田 佐和子

所在地 ：〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原3丁目13番41号

設立 ：1949年6月

事業内容：ホールセール事業、商品開発事業、ギフト事業、小売事業、物流事業

資本金 ：4,500万円

ホームページ：https://www.y-yacht.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ワイ・ヨット 広報担当

担当：前田

E-mail：s-maeda@y-yacht.co.jp

電話：03-3699-7278