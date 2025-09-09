株式会社くらし計画 サブパートナー契約締結のお知らせ

一般社団法人 Challengers Football Club

SEKISUIチャレンジャーズ（運営法人：一般社団法人Challengers Football Club、所在地：兵庫県尼崎市、代表理事：鍜次 茂、以下：チャレンジャーズ）は、この度、株式会社くらし計画（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：橋本 靖之、以下：くらし計画）と、2025年シーズンのサブパートナー契約を締結したことをご報告いたします。

くらし計画は、「社会の変化を、人の幸せに変えていく。」というPurposeを掲げ、地域に根ざしたコンサルティング事業を展開しています。同じく尼崎を拠点とし、地域連携や社会貢献活動を通じて社会に変化をもたらし、価値の創造を常に目指しているチャレンジャーズとは、高い親和性を持ったパートナーシップとなります。

本パートナーシップを通じて、ユニフォームへのロゴ掲出や地域創生活動など、互いの強みを活かした取り組みを進めてまいります。

ユニフォームの左肩に企業ロゴを掲載

【概 要】

■企業名：株式会社くらし計画

■所在地：兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館1F

■事業内容：

1. 高齢者住宅開設コンサルティング事業

2. 財務・労務コンサルティング事業

3. オペレーション戦略／HR戦略コンサルティング事業

■公式サイト：https://k-keikaku.jp/

■パートナーカテゴリー：サブパートナー

■契約期間：2025年～（1年目）

■主な取り組み：地域創生への協働、ユニフォームへの企業ロゴ掲載 ほか

【お問合わせ先】SEKISUIチャレンジャーズ（一般社団法人Challengers Football Club）

〒660-0835 兵庫県尼崎市東向島東之町１番地

TEL：06-6430-2911 FAX：06-6412-1311

MAIL：challengersfootballclub1978@gmail.com

WEB：https://challengers-net.com