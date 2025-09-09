【新サービス開始】オリジナル香水を創る体験イベントを開始

株式会社セントカンパニー

株式会社セントカンパニー（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：河合邦夫）は、イタリアのマスターパフューマーが調香したフレグランスコレクションを使用したオリジナル香水体験イベントの法人向け販売を2025年9月より開始いたしました。

■ サービス概要

本サービスは、香りが脳に与える心理的作用「プルースト効果」を活用し、参加者の記憶に深く刻まれるブランド体験を創出します。企業の新商品発表会やVIP顧客向けサービスなど、特別なシーンでの活用により、ブランドの世界観を五感で伝える没入型コミュニケーションを実現します。

■ 開催概要

所要時間： 約90分

料 金： 1セット165,000円（税込）※最大10名まで参加可能

提供内容： 30ml オリジナル香水制作、専門ガイド付きワークショップ

対 象： 企業イベント、VIP顧客向けサービス、ブランド体験施策等

■ 体験の特徴

五感を刺激するインスピレーション体験

マスターパフューマーによって調香されたイタリアの香りが空間を満たし、参加者は五感を通じて

ブランドの世界観に没入。自らの感情や記憶と向き合う特別な時間を提供します。

専門ガイドによる本格ワークショップ

フレグランススペシャリストの案内で、香りの背景や哲学に触れながら、

香水づくりの奥行きを体感します。

21種類のブレンド香料から自由選択

豊富な香料から自由に選び、自分の感覚に寄り添った香りを構築。

素材選びから完成まで、完全オーダーメイドの香水制作が可能です。

記憶に残るテイクアウトギフト

イベント終了後、世界にひとつだけの香水をお持ち帰りいただけ、

体験の余韻を香りとして記憶に留めることができます。

柔軟なカスタマイズ対応

イベントの規模や世界観に合わせて、ボトルサイズ（30ml/100ml）の選定や

空間セットアップもカスタマイズ可能です。

■ サービス開発の背景

香りは「目に見えないメディア」として、記憶や感情を呼び起こす強力な力を持ちます。この体験は単なる香水作りではなく、参加者が自分自身を再発見し、ブランドとの深い結びつきを感じる90分間を演出します。記憶に残る体験は関係性を深め、次のアクションにつながる「香りの力」を企業コミュニケーションに活用していただけます。

■ 株式会社セントカンパニーについて

セントカンパニーは、ヨーロッパで初めて「嗅覚」をブランドコミュニケーションの中核に据えた嗅覚ブランディングのリーディングカンパニーです。世界最高峰のマスターパフューマーが創り上げたフレグランスは、ラグジュアリーブランドやホテルをはじめ世界中の空間で圧倒的な実績を証明しています。

【会社概要】

社名： 株式会社セントカンパニー

本社所在地： 大阪市中央区備後町2-5-8 日本綿業会館6階

代表取締役社長： 河合邦夫

設立： 2020年2月

事業内容： 空間演出コンサルティング、フレグランス関連商品の企画・販売

HP： https://www.scentcompany.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社セントカンパニー イベント担当：七瀬

TEL： 06-4707-1020

MAIL： info@scentcompany.co.jp

【報道関係者お問い合わせ先】 株式会社セントカンパニー 担当：七瀬

TEL： 06-4707-1020 / 携帯：090-2350-7900

MAIL： nanase@scentcompany.co.jp