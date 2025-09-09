PGA TOUR『Baycurrent Classic Presented by LEXUS』オフィシャルグッズを9月9日より販売開始！
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年10月9日（木）～12日（日）に横浜カントリークラブ（神奈川県）開催される、PGA TOUR公式大会『Baycurrent Classic Presented by LEXUS（ベイカレント・クラシック・プレゼンテッド・バイ・レクサス）』（以下「Baycurrent Classic」）オフィシャルグッズをファナティクス・ジャパン公式ストア(https://www.fanatics.jp/)にて、9月9日（火）15時より販売を開始します。
Baycurrent Classicは、北米を拠点とする男子プロゴルフの最高峰ツアーであるPGA TOURがアジアで唯一開催する公式大会です。2019年にスタートし、2025年より名称とロゴが一新されました。Baycurrent Classicのロゴは、「共創共栄」の理念を象徴し、選手・観客・パートナーが価値を分かち合う場を表現しており、デザインにはゴルフのピンフラッグ、帆船の帆、力強く流れる潮流のモチーフが織り込まれています。
9月9日（火）よりファナティクス・ジャパン公式ストアで販売となるのは、新たなロゴをあしらったデザインのTシャツ、ポロシャツ、フーディーなどアパレルアイテム、タオル、ゴルフ雑貨など全130アイテム以上。後日、注目の人気のゴルフブランドとのコラボレーションアイテムも登場。今年は過去最大規模となる16ブランドの展開となります。ファナティクス・ジャパン公式ストアならびに現地会場で販売予定です。
■コラボレーションブランド（50音順）
Adidas、BRIDGESTONE、BRIEFING、Clubhaus、Eastside Golf、Field Day Sporting Co.、GOLFICKERS、Greyson、J.LINDEBERG、NEW ERA、Pacific Golf Club、Peter Millar、Renoma Paris、TFW、Malbon、'47
※ブランド商品は数に限りがございます
■販売サイト
ファナティクス・ジャパン公式ストア (https://www.fanatics.jp/)
※お届け日は商品ページ上でご確認ください。
※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。
※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。
※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
■アパレル
オフィシャルロゴTシャツ
4,900円
カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト
サイズ：S～2XL、150（キッズ）
オフィシャルロゴフーディー
7,900円
カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト
サイズ：S～2XL、150（キッズ）
オフィシャルロゴロングTシャツ
5,900円
カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト
サイズ：S～2XL、150（キッズ）
ネックウォームロングシャツ
11,000円
カラー：ブラック、ホワイト
サイズ：S～2XL
サイドテープ モックネックシャツ
7,700円
カラー：ブラック、ホワイト、カーキ
サイズ：S～2XL
スイッチング トレーニングジャケット
9,800円
カラー：ブラック、ホワイト
サイズ：S～2XL
サイドテープポロシャツ
7,700円
カラー：ブラック、ホワイト、カーキ
サイズ：S～2XL
ハーフジップフーディー
12,000円
カラー：ブラック、ホワイト
サイズ：S～2XL
クルーネックロングシャツ
7,500円
カラー：ブラック、ホワイト、カーキ
サイズ：S～2XL
モックネックシャツ
7,700円
カラー：ブラック、ホワイト、カーキ
サイズ：S～2XL
プレイポロシャツ
7,700円
カラー：ブラック、ホワイト、カーキ
サイズ：S～2XL
ゴルフソックス（薄手、厚手）
ゴルフソックス（薄手、厚手） 1,800円
サイズ：FREE
■タオル
ジャガード ロゴ タオルマフラー
2,700円
カラー：ブラック、ブルー
スヌーピーゴルフタオル
3,500円
ゴルフタオル グラフィック（ブラック、ホワイト） 2,500円
ゴルフタオル ロゴ（ブラック、ホワイト） 2,900円
ジャガードロゴハンドタオル（ブラック、ホワイト） 1,500円
ジャガードロゴフェイスタオル（ブルー、ホワイト） 2,700円
スヌーピーゴルフバスタオル 4,900円
スヌーピーゴルフハンドタオル 1,500円
■キャップ
NEW ERA 9FIFTY
6,380円
カラー：ブラック、ホワイト
撥水加工キャップ
5,500円
カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト、カーキ、ブラウン
’47 CLEAN UP（ブラック、ホワイト、カーキ、ロイヤル） 4,400円
メッシュキャップ（アイボリー、ブラック） 4,900円
コットンキャップ（ホワイト、ライトブルー、グリーン、ネイビー） 4,900円
サンバイザー（ブラック、ホワイト） 4,900円
■雑貨
ドライバーヘッドカバー
5,900円
ボールポーチ
3,900円
フェアウェイウッドカバー 5,900円
ユーティリティカバー 5,900円
アイアンカバー（リバーシブルタイプ） 5,900円
パターカバー5,900円
ブリヂストン オリジナルゴルフボール（6個入り） 4,700円
ピンフラッグ 3,900円
シリコンラバーパターカバーホルダー3,850円
ボールマーカー＆ハットクリップ 3,300円
ボールマーカー＆グリーンフォーク 3,300円
フォルダブルグリーンフォーク＆マーカー 2,900円
ロングティー 2,200円
ボール型キーホルダー 1,500円
セルフ スタンドバッグ 13,000円
アンブレラ（傘） 8,900円
シューズバッグ 6,000円
カートポーチ 6,000円
メタルネームプレート5,500円
レボマックスボトル 5,000円
ジャバラ椅子 4,500円
PGA双眼鏡（7.5倍×21mm） 3,500円
PGAサングラス（スポーツタイプ） 2,900円
PGAサングラス（カジュアルタイプ・偏光） 2,500円
グローブホルダー2,500円
ベアぬいぐるみ L：5,900円 M：3,900円
ベアキーホルダー 2,300円
モバイルバッテリー 4,900円
アクリルブロック 3,900円
タンブラー 3,900円
トートバッグ 3,500円
ナップザック 2,000円
マグカップ 1,800円
マグネットシートセット 1,700円
ハードカバーメモ帳 1,600円
シャープペン＆ボールペンセット 1,200円
ラバーキーホルダー 1,000円
3連アクリルキーホルダー 1,000円
クリアファイル 800円
※価格はすべて消費税込み
ファナティクスについて
【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】
本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階
代表（マネジングディレクター）：川名 正憲
事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ5クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。
会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan
採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs
公式note：https://note.com/fanatics_japan