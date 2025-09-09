PGA TOUR『Baycurrent Classic Presented by LEXUS』オフィシャルグッズを9月9日より販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社


世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年10月9日（木）～12日（日）に横浜カントリークラブ（神奈川県）開催される、PGA TOUR公式大会『Baycurrent Classic Presented by LEXUS（ベイカレント・クラシック・プレゼンテッド・バイ・レクサス）』（以下「Baycurrent Classic」）オフィシャルグッズをファナティクス・ジャパン公式ストア(https://www.fanatics.jp/)にて、9月9日（火）15時より販売を開始します。



Baycurrent Classicは、北米を拠点とする男子プロゴルフの最高峰ツアーであるPGA TOURがアジアで唯一開催する公式大会です。2019年にスタートし、2025年より名称とロゴが一新されました。Baycurrent Classicのロゴは、「共創共栄」の理念を象徴し、選手・観客・パートナーが価値を分かち合う場を表現しており、デザインにはゴルフのピンフラッグ、帆船の帆、力強く流れる潮流のモチーフが織り込まれています。



9月9日（火）よりファナティクス・ジャパン公式ストアで販売となるのは、新たなロゴをあしらったデザインのTシャツ、ポロシャツ、フーディーなどアパレルアイテム、タオル、ゴルフ雑貨など全130アイテム以上。後日、注目の人気のゴルフブランドとのコラボレーションアイテムも登場。今年は過去最大規模となる16ブランドの展開となります。ファナティクス・ジャパン公式ストアならびに現地会場で販売予定です。



■コラボレーションブランド（50音順）

Adidas、BRIDGESTONE、BRIEFING、Clubhaus、Eastside Golf、Field Day Sporting Co.、GOLFICKERS、Greyson、J.LINDEBERG、NEW ERA、Pacific Golf Club、Peter Millar、Renoma Paris、TFW、Malbon、'47



※ブランド商品は数に限りがございます



■販売サイト

ファナティクス・ジャパン公式ストア (https://www.fanatics.jp/)


■アパレル

オフィシャルロゴTシャツ

4,900円


カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト


サイズ：S～2XL、150（キッズ）






オフィシャルロゴフーディー

7,900円


カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト


サイズ：S～2XL、150（キッズ）






オフィシャルロゴロングTシャツ

5,900円


カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト


サイズ：S～2XL、150（キッズ）






ネックウォームロングシャツ

11,000円


カラー：ブラック、ホワイト


サイズ：S～2XL






サイドテープ モックネックシャツ

7,700円


カラー：ブラック、ホワイト、カーキ


サイズ：S～2XL






スイッチング トレーニングジャケット

9,800円


カラー：ブラック、ホワイト


サイズ：S～2XL






サイドテープポロシャツ

7,700円


カラー：ブラック、ホワイト、カーキ


サイズ：S～2XL






ハーフジップフーディー

12,000円


カラー：ブラック、ホワイト


サイズ：S～2XL






クルーネックロングシャツ

7,500円


カラー：ブラック、ホワイト、カーキ


サイズ：S～2XL






モックネックシャツ

7,700円


カラー：ブラック、ホワイト、カーキ


サイズ：S～2XL






プレイポロシャツ

7,700円


カラー：ブラック、ホワイト、カーキ


サイズ：S～2XL






ゴルフソックス（薄手、厚手）

ゴルフソックス（薄手、厚手） 1,800円


サイズ：FREE





■タオル

ジャガード ロゴ タオルマフラー

2,700円


カラー：ブラック、ブルー






スヌーピーゴルフタオル

3,500円





ゴルフタオル グラフィック（ブラック、ホワイト） 2,500円


ゴルフタオル ロゴ（ブラック、ホワイト） 2,900円


ジャガードロゴハンドタオル（ブラック、ホワイト） 1,500円


ジャガードロゴフェイスタオル（ブルー、ホワイト） 2,700円


スヌーピーゴルフバスタオル 4,900円


スヌーピーゴルフハンドタオル 1,500円


■キャップ

NEW ERA 9FIFTY

6,380円


カラー：ブラック、ホワイト






撥水加工キャップ

5,500円


カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト、カーキ、ブラウン





’47 CLEAN UP（ブラック、ホワイト、カーキ、ロイヤル） 4,400円


メッシュキャップ（アイボリー、ブラック） 4,900円


コットンキャップ（ホワイト、ライトブルー、グリーン、ネイビー） 4,900円


サンバイザー（ブラック、ホワイト） 4,900円


■雑貨

ドライバーヘッドカバー

5,900円






ボールポーチ

3,900円





フェアウェイウッドカバー 5,900円


ユーティリティカバー 5,900円


アイアンカバー（リバーシブルタイプ） 5,900円


パターカバー5,900円


ブリヂストン オリジナルゴルフボール（6個入り） 4,700円


ピンフラッグ 3,900円


シリコンラバーパターカバーホルダー3,850円


ボールマーカー＆ハットクリップ 3,300円


ボールマーカー＆グリーンフォーク 3,300円


フォルダブルグリーンフォーク＆マーカー 2,900円


ロングティー 2,200円


ボール型キーホルダー 1,500円


セルフ スタンドバッグ 13,000円


アンブレラ（傘） 8,900円


シューズバッグ 6,000円


カートポーチ 6,000円


メタルネームプレート5,500円


レボマックスボトル 5,000円


ジャバラ椅子 4,500円


PGA双眼鏡（7.5倍×21mm） 3,500円


PGAサングラス（スポーツタイプ） 2,900円


PGAサングラス（カジュアルタイプ・偏光） 2,500円


グローブホルダー2,500円


ベアぬいぐるみ　L：5,900円 M：3,900円


ベアキーホルダー 2,300円


モバイルバッテリー 4,900円


アクリルブロック 3,900円


タンブラー 3,900円


トートバッグ 3,500円


ナップザック 2,000円


マグカップ 1,800円


マグネットシートセット 1,700円


ハードカバーメモ帳 1,600円


シャープペン＆ボールペンセット 1,200円


ラバーキーホルダー 1,000円


3連アクリルキーホルダー 1,000円


クリアファイル 800円



※価格はすべて消費税込み


ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】


本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階


代表（マネジングディレクター）：川名 正憲


事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ5クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。



会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan


採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs


公式note：https://note.com/fanatics_japan