PGA TOUR『Baycurrent Classic Presented by LEXUS』オフィシャルグッズを9月9日より販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジング・ディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年10月9日（木）～12日（日）に横浜カントリークラブ（神奈川県）開催される、PGA TOUR公式大会『Baycurrent Classic Presented by LEXUS（ベイカレント・クラシック・プレゼンテッド・バイ・レクサス）』（以下「Baycurrent Classic」）オフィシャルグッズをファナティクス・ジャパン公式ストア(https://www.fanatics.jp/)にて、9月9日（火）15時より販売を開始します。

Baycurrent Classicは、北米を拠点とする男子プロゴルフの最高峰ツアーであるPGA TOURがアジアで唯一開催する公式大会です。2019年にスタートし、2025年より名称とロゴが一新されました。Baycurrent Classicのロゴは、「共創共栄」の理念を象徴し、選手・観客・パートナーが価値を分かち合う場を表現しており、デザインにはゴルフのピンフラッグ、帆船の帆、力強く流れる潮流のモチーフが織り込まれています。

9月9日（火）よりファナティクス・ジャパン公式ストアで販売となるのは、新たなロゴをあしらったデザインのTシャツ、ポロシャツ、フーディーなどアパレルアイテム、タオル、ゴルフ雑貨など全130アイテム以上。後日、注目の人気のゴルフブランドとのコラボレーションアイテムも登場。今年は過去最大規模となる16ブランドの展開となります。ファナティクス・ジャパン公式ストアならびに現地会場で販売予定です。

■コラボレーションブランド（50音順）

Adidas、BRIDGESTONE、BRIEFING、Clubhaus、Eastside Golf、Field Day Sporting Co.、GOLFICKERS、Greyson、J.LINDEBERG、NEW ERA、Pacific Golf Club、Peter Millar、Renoma Paris、TFW、Malbon、'47

※ブランド商品は数に限りがございます

■販売サイト

ファナティクス・ジャパン公式ストア (https://www.fanatics.jp/)

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■アパレルオフィシャルロゴTシャツ

4,900円

カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト

サイズ：S～2XL、150（キッズ）

オフィシャルロゴフーディー

7,900円

カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト

サイズ：S～2XL、150（キッズ）

オフィシャルロゴロングTシャツ

5,900円

カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト

サイズ：S～2XL、150（キッズ）

ネックウォームロングシャツ

11,000円

カラー：ブラック、ホワイト

サイズ：S～2XL

サイドテープ モックネックシャツ

7,700円

カラー：ブラック、ホワイト、カーキ

サイズ：S～2XL

スイッチング トレーニングジャケット

9,800円

カラー：ブラック、ホワイト

サイズ：S～2XL

サイドテープポロシャツ

7,700円

カラー：ブラック、ホワイト、カーキ

サイズ：S～2XL

ハーフジップフーディー

12,000円

カラー：ブラック、ホワイト

サイズ：S～2XL

クルーネックロングシャツ

7,500円

カラー：ブラック、ホワイト、カーキ

サイズ：S～2XL

モックネックシャツ

7,700円

カラー：ブラック、ホワイト、カーキ

サイズ：S～2XL

プレイポロシャツ

7,700円

カラー：ブラック、ホワイト、カーキ

サイズ：S～2XL

ゴルフソックス（薄手、厚手）

ゴルフソックス（薄手、厚手） 1,800円

サイズ：FREE

■タオルジャガード ロゴ タオルマフラー

2,700円

カラー：ブラック、ブルー

スヌーピーゴルフタオル

3,500円

ゴルフタオル グラフィック（ブラック、ホワイト） 2,500円

ゴルフタオル ロゴ（ブラック、ホワイト） 2,900円

ジャガードロゴハンドタオル（ブラック、ホワイト） 1,500円

ジャガードロゴフェイスタオル（ブルー、ホワイト） 2,700円

スヌーピーゴルフバスタオル 4,900円

スヌーピーゴルフハンドタオル 1,500円

■キャップNEW ERA 9FIFTY

6,380円

カラー：ブラック、ホワイト

撥水加工キャップ

5,500円

カラー：ネイビー、ブラック、ホワイト、カーキ、ブラウン

’47 CLEAN UP（ブラック、ホワイト、カーキ、ロイヤル） 4,400円

メッシュキャップ（アイボリー、ブラック） 4,900円

コットンキャップ（ホワイト、ライトブルー、グリーン、ネイビー） 4,900円

サンバイザー（ブラック、ホワイト） 4,900円

■雑貨ドライバーヘッドカバー

5,900円

ボールポーチ

3,900円

フェアウェイウッドカバー 5,900円

ユーティリティカバー 5,900円

アイアンカバー（リバーシブルタイプ） 5,900円

パターカバー5,900円

ブリヂストン オリジナルゴルフボール（6個入り） 4,700円

ピンフラッグ 3,900円

シリコンラバーパターカバーホルダー3,850円

ボールマーカー＆ハットクリップ 3,300円

ボールマーカー＆グリーンフォーク 3,300円

フォルダブルグリーンフォーク＆マーカー 2,900円

ロングティー 2,200円

ボール型キーホルダー 1,500円

セルフ スタンドバッグ 13,000円

アンブレラ（傘） 8,900円

シューズバッグ 6,000円

カートポーチ 6,000円

メタルネームプレート5,500円

レボマックスボトル 5,000円

ジャバラ椅子 4,500円

PGA双眼鏡（7.5倍×21mm） 3,500円

PGAサングラス（スポーツタイプ） 2,900円

PGAサングラス（カジュアルタイプ・偏光） 2,500円

グローブホルダー2,500円

ベアぬいぐるみ L：5,900円 M：3,900円

ベアキーホルダー 2,300円

モバイルバッテリー 4,900円

アクリルブロック 3,900円

タンブラー 3,900円

トートバッグ 3,500円

ナップザック 2,000円

マグカップ 1,800円

マグネットシートセット 1,700円

ハードカバーメモ帳 1,600円

シャープペン＆ボールペンセット 1,200円

ラバーキーホルダー 1,000円

3連アクリルキーホルダー 1,000円

クリアファイル 800円

※価格はすべて消費税込み

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ5クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan