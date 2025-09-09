9/30（火）開催「2025上半期 EC＆BtoCマーケ 大総括」に、on the bakery代表・井戸裕哉が登壇

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、株式会社インターファクトリー主催の無料Webセミナー「2025上半期 EC＆BtoCマーケ 大総括～結果を出した成功戦略・下半期の勝ち筋と最新動向～」に登壇します。開催日は2025年9月30日（火）13:00～16:00、オンライン（Zoom）で実施、参加費は無料です。

本セミナーについて

生成AIの普及、TikTok Shopの台頭、主要モールのアルゴリズム変化など、上半期のBtoCマーケ環境の変化を踏まえ、Amazon・楽天市場・TikTok Shop・Web広告・UGC／Instagram・診断コンテンツ・生成AI活用の最前線で成果を出している複数社が登壇。下半期の勝ち筋と具体的施策を一気通貫で学べます（事前登録制・無料）。

井戸の登壇パート（第6部 15:05-15:30）

「広告が効きにくい」といわれる今、UGCや診断・ガチャを軸に「ユーザー体験起点」で成果を伸ばす方法を具体例とともに解説します。テーマは「AI×診断・ガチャでSNS・EC・LINEの反応率を爆上げする方法 ～クロワッサンが実現する、ユーザー体験起点のマーケDX～」です。

パート内で扱う主なトピック（予定）

開催概要

- 診断／ガチャの「体験設計」でCVR・CTRを底上げするチェックポイント- LINE・SNS・EC・広告を横断した送客設計とファネル最適化（※クロワッサンはSNS／LINEに依存せず、1stパーティデータ起点の設計が可能）- 生成AIを活用したクリエイティブとA／Bテストの高速回転術- 成果が出た最新ユースケース（来場獲得、リード獲得、購入促進、離脱防止 ほか）- セミナー名：2025上半期 EC＆BtoCマーケ 大総括 ～結果を出した成功戦略・下半期の勝ち筋と最新動向～- 日時：2025年9月30日（火）13:00～16:00（日本時間）- 会場：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前登録制）- 対象：EC事業ご担当者様- 主催：株式会社インターファクトリー

詳細・予約はこちら： https://www.interfactory.co.jp/topics_detail.html?info_id=2397

詳細・予約はこちらから :https://www.interfactory.co.jp/topics_detail.html?info_id=2397

予約時のお願い： 申込フォーム内の「予約のきっかけ / 予約経路」欄では、「株式会社on the bakery」 をご選択ください。運営側での集計・ご案内最適化のための重要項目です。

登壇者プロフィール

井戸 裕哉（いど・ひろや）｜株式会社on the bakery 代表取締役

野村證券を経てWebマーケコンサルタントに転身。動画マーケティング会社で営業組織立ち上げ・部長職を歴任。2021年11月より当社を経営し、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を開発・提供。

株式会社on the bakeryについて

株式会社on the bakeryは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を提供しています。SNSやLINEとも連携しつつ、これらに依存せずリード獲得や1stパーティデータ活用を実現。ユーザー体験起点の施策で、集客・購買・継続の各段階で成果最大化を支援します。

- 本社：神奈川県横浜市（みなとみらい）- 代表者：井戸 裕哉- 企業サイト：https://www.onthebakery.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先（報道関係者様）

株式会社on the bakery 広報担当：佐藤

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供とSNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/