Beats、iPhone 17ケースの新しいコレクションが登場 ３種類のスタイリッシュで使いやすいデザイン 9月１０日（水）より販売開始

「Beats iPhone 17ケース」 カラー：グラナイトグレイ、ベッドロックブルー、ライムストーン、ペブルピンク MagSafeとカメラコントロール対応 Beats iPhone 17ケース 価格：6,980円（税込） MagSafeとカメラコントロール対応 Beats iPhone 17キックスタンドケース 価格:9,980円（税込）

「MagSafeとカメラコントロール対応Beats iPhone 17 強化ケース」 カラー：エベレストブラック、ロッキーブルー、アルパイングレイ、シエラオレンジ 価格：12,800円（税込）

Beatsは、3種類のスタイリッシュで使いやすいデザインのiPhone 17ケースのコレクションを発表しました。幅広いデザイン、サイズ、カラーが展開されるiPhone 17ケースのコレクションはapple.comで予約注文を開始します。

MagSafeとカメラコントロールに対応Beats iPhone 17ケースは軽くて薄く、ぴったりとフィットするように作られており、iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの各モデルに合わせて展開。



「MagSafeとカメラコントロール対応 Beats iPhone 17ケース」

Beats iPhone 17 キックスタンドケースは、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの各モデルに合わせて展開。MagSafeとカメラコントロールに対応し、取り外しできる便利なストラップを付属。このストラップは、iPhoneを横向きにして、ハンズフリー視聴を楽しむためのキックスタンドとしても使えます。キックスタンドを組み立てるには、ストラップの端にあるアダプタをスライドさせて開き、ケース側面のマグネット部分に取り付けます。

「MagSafeとカメラコントロール対応 Beats iPhone 17キックスタンドケース」

どちらのデザインも、グラナイトグレイ、ベッドロックブルー、ライムストーン、ペブルピンクの４色展開。デ バイスを傷や落下時の衝撃からしっかりと守るダブルショットハードシェル成形、内側はマイクロファイバー製の裏地、外側はスクラッチ、汚れ、指紋を目立ちにくくするマット仕上げを採用しています。

iPhone 17の全てのモデルは、業界最高クラスの耐久性能を備え、耐久性が向上するように設計されています。Beats iPhone 17強化ケースは、MagSafeとカメラコントロールに対応。iPhone本体を傷や落下時の衝撃からしっかりと守り、新しいiPhoneをより安心して使えるように設計されています。強化ポリマーの背面を、衝撃を吸収する側面と密閉型の底面でさらに強化。外側はマットなテクスチャー素材でグリップ感を補強しています。徹底的な落下テスト、タンブルテスト、スクラッチテストに加えて、広範囲にわたる耐熱テスト、化学的テスト、機械的テストなど、実際の使用を想定したテストを実施しました。Beats iPhone 17 強化ケースは、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Maxの各モデルに合わせて展開、カラーはエベレストブラック、ロッキーブルー、アルパイングレイ、シエラオレンジの４色となります。

「MagSafeとカメラコントロール対応Beats iPhone 17 強化ケース」

すべてのBeats iPhone 17ケースは、カメラコントロールとMagSafeに対応しています。さらに、Beats iPhone 17ケースのパッケージは、ファイバー素材を100％使用。使用する木製繊維の100%を再生資源と持続可能な方法で管理されている森林から調達しています。※1

AppleのMusic、SportsおよびBeats担当バイスプレジデントであるOliver Schusser（オリバー・シュッサー）は次のように述べています。「Beats iPhoneケースに寄せられた大きな反響は、ユーザーがスタイルと実用性の両方を求めているという私たちの考えを証明することになりました。このことを踏まえて、私たちは次世代モデルを開発しました。新しいBeats iPhone 17ケースは保護機能を高め、日常をより快適にする革新と機能性を実現しています」

※1 米国小売用パッケージの重量による内訳。接着剤、インク、コーティングは、プラスチック含有量とパッケージ重量の計算に含めていません。

Beatsについて

Beatsは、2006年にDr. Dre（ドクター・ドレー）とJimmy Iovine（ジミー・アイオヴィン）によって設立された、時代をリードするオーディオブランドです。プレミアムなヘッドフォン、イヤフォン、スピーカーを通して、サウンドエンターテインメントの新たな可能性を切り開いてきました。これからもレコーディングスタジオの情熱とエネルギー、心を揺さぶるサウンドをミュージックラヴァーへお届けします。Beatsは、2014年7月にAppleファミリーの一員となりました。

