【ぴよりん】が埼玉県・川越におでかけ！まるひろ川越店「秋の全国うまいもの市」にて「ぴよりんおでかけセット」を実演販売！
ジェイアール東海フードサービス株式会社
ぴよりんおでかけセット
「ぴよりん」とは
定番ぴよりんの断面
ぴよりん【公式】Xアカウント :
https://x.com/piyorin_nagoya
ぴよりん【公式】Instagram :
https://www.instagram.com/piyorin_100/
ぴよりん 【公式】 YouTube :
http://www.youtube.com/@TV-sm7gc
ぴよりん【公式】ホームページ :
https://piyorin.com/
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）は、まるひろ川越店（埼玉県川越市）にて開催される「秋の全国うまいもの市」にて、2025年9月19日（金）～21日（日）の3日間限定で、オリジナルスイーツ「ぴよりん」を実演販売します。
ぴよりんおでかけセット
＜商品概要＞
商 品 名 ：ぴよりんおでかけセット（定番ぴよりん×２ぴよ）
価 格：1,100円（税込）
販売日時：2025年9月19日（金）１.15時～ ２.17時～
2025年9月20日（土）・21日（日）１.10時～ ２.12時～ ３.14時～
販 売 数 ：2025年9月19日（金）各時間100セット
2025年9月20日（土）・21日（日）各時間100セット
販売場所：まるひろ川越店 5階催場
販売方法：混雑緩和のため、各日9時30分から東口プラザで整理券を配布します。
※おひとり様1セットまで。
※予定数に達し次第、配布を終了いたします。
＜販売に関する詳細・お問い合わせ＞
まるひろ川越店 TEL：(049)224-1111（大代表）
まるひろ公式サイト https://www.maruhiro.co.jp/
「ぴよりん」とは
愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。
名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。
定番ぴよりんの断面
ぴよりん【公式】Xアカウント :
https://x.com/piyorin_nagoya
ぴよりん【公式】Instagram :
https://www.instagram.com/piyorin_100/
ぴよりん 【公式】 YouTube :
http://www.youtube.com/@TV-sm7gc
ぴよりん【公式】ホームページ :
https://piyorin.com/
※画像は全てイメージです。
※価格は全て税込です。
※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。