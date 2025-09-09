【無料ウェビナー】実例から学ぶ！歯付ベルトの故障対策

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、ウェビナー「実例から学ぶ！歯付ベルトの故障対策」を開催いたします。

歯付ベルトを用いた機構の設計者や保全担当者の方から、「歯付ベルトが早期に破損した」や「張力などの適切なメンテナンス方法が分からない」といったお悩みをよくお聞きします。本ウェビナーでは、まず歯付ベルトの代表的な故障形態をご紹介します。次に、実際に発生した歯付ベルトの故障事例を取りあげ、故障したベルトの調査や、原因の特定、故障対策まで行った具体的な事例を解説します。

本ウェビナーを通して、歯付ベルトでよく見られる故障とその原因・解決方法を知っていただき、最終的にはお客様ご自身で早期故障の対策ができるようになっていただくことを目的にしております。

■開催概要

【テーマ】実例から学ぶ！歯付ベルトの故障対策

【登壇者】バンドー化学株式会社 産業資材事業部 技術部 吉見 武将

■開催情報詳細

【日 時】 2025年9月25日（木）15時00分から16時00分（ライブ配信）

2025年10月2日（木）10時00分から11時00分（アーカイブ配信）

2025年10月2日（木）16時00分から17時00分（アーカイブ配信）

【会 場】 Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。

（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定 員】 500名

【参加費】無料（事前登録制）

【お申込み】

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL: https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-250925-application.html?prtimes

※ お申込み期限：ライブ配信：9月24日(水) 正午、アーカイブ配信：10月1日 (水）正午。

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■当ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 産業資材事業部 営業部

担当：遠藤 TEL: 06-7175-7422 E-mail: shoko.endo@bandogrp.com