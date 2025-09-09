低騒音性・横剛性に優れた物流搬送用ベルト「ミスターProキャリー(TM)」を販売開始

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、このたび軽搬送用ベルト「サンライン(R)ベルト」の新たなラインアップとして、低騒音性・横剛性に優れた物流搬送用ベルト「ミスターProキャリー(TM)」の販売を開始しますので、お知らせいたします。

物流搬送用ベルト「ミスターProキャリー(TM)」

1. 開発の背景・狙い

物流現場では、水平ライン、傾斜ライン、急停止・急加速を伴うインダクションライン、横方向から搬送物が合流するライン、搬送物を滑らせるシュートラインなど、用途に応じて搬送用ベルトに求められるニーズは多岐にわたります。これらのニーズにお応えするために、それぞれの用途に対応する機能を付加した搬送用ベルト6品種を新たに開発しました。

2．製品の特長

（１）高速回転時におけるベルトの擦過音が低減するため、作業環境の改善に貢献します。

（２）横剛性を強化しているためベルトの反りが抑えられ、安定した搬送を実現します。

3．品種

4．販売開始日

2025年10月1日

※「サンライン」はバンドー化学株式会社の登録商標です。