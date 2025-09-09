ERPC、Solana 専有 ShredStream Metal Ryzen とベアメタルサーバーのデータソース直結プレミアムラインがフランクフルトで完売御礼

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト（FRA）リージョンにおけるプレミアムラインのうち、専有 ShredStream Metal Ryzen とベアメタルサーバーが完売となったことをお知らせします。日頃より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

フランクフルトがいま最速志向のお客様に選ばれる背景

フランクフルトは世界で最も多くの Solana バリデータが稼働している都市であり、Solana ネットワークのグローバルハブとなっています。バリデータの密集は「ブロックを生成するリーダーに最も近い時間帯が長い」ことを意味し、安定して速い環境を求めるお客様に選ばれる大きな理由となっています。

さらにフランクフルトはヨーロッパの中心に位置し、古くから大規模データセンターが集積する地域です。金融取引所や IX の存在もあり、物理的な通信距離の短縮とレイテンシ低減に直結する条件が揃っています。Solana のようにリアルタイム性が求められるワークロードにとって、これ以上ない立地といえます。

ShredStream は UDP による超高速ストリーミングである一方、長距離伝送ではデータロスや遅延ばらつきの影響を受けやすくなります。データソースと同一ネットワーク内にリソースを設置することが最も有効な対策であり、外部インターネットを経由しないゼロ距離の設計によって、理論上最速かつ最安定の環境を構築できます。今回の完売は、この設計思想が現場の要件に合致した結果です。

プレミアムラインの特長

専有 ShredStream Metal Ryzen プレミアムは、ShredStream のデータソースと同一ネットワークにデプロイされています。受信経路から外部経路を排し、共有エンドポイントの混雑や遠距離ルーティングの揺れを回避することで、ストリーム受信時の遅延とばらつきを根本から抑制します。月額 599 ユーロの構成で、ゼロ距離のデータパスを前提としたリアルタイム処理、HFT、ブロック観測用途で高い評価をいただいています。

アプリケーション向けベアメタルのプレミアム構成は、Ryzen 9950X プレミアム（16 コア、最大 5.7GHz、128GB DDR5、月額 320 ユーロ）と、SLV Metal App+ プレミアム（Ryzen 7950X、16 コア、最大 5.7GHz、128GB ECC DDR5、1.92TB NVMe×2、25Gbps×2、月額 240 ユーロ）をラインナップ。いずれもプレミアム ShredStream と組み合わせることで同じデータセンターかつ同一ネットワークで運用し、受信から処理、送出までの総遅延をまるごと削る設計です。

在庫・ご案内

フランクフルトのプレミアムメタルおよび専有 ShredStream Metal Ryzen プレミアムは完売となりました。

仕入れは継続強化しており、入荷確定次第、ウェイトリスト順に Discord のプライベートチャットでご連絡します。

東京、シンガポール、アムステルダムも先日完売にて入荷待ち、残りの主要リージョンはニューヨークのみで残数が少なく、まもなく完売見込みです。導入のご検討は、お早めのチケット作成をおすすめします。

購入、ウェイトリスト登録、各種ご相談は Validators DAO 公式 Discord よりお問い合わせください。

Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC が解決する課題

私達は、Solana の実運用における「速さ」と「安定」を阻害する要因を徹底的に解消するため、ゼロ距離志向のネットワークと専用インフラを自社で構築してきました。

ShredStream、同一ネットワーク内のアプリ用ベアメタル、Geyser gRPC の運用までを一貫して最適化し、レイテンシの最小化とばらつき抑制を追求しています。

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

今後もフランクフルトをはじめ各地域で供給を強化し、最速の Solana 実運用環境をより多くのプロジェクトへお届けします。



引き続き ERPC および Validators DAO をよろしくお願い申し上げます。

- ERPC公式サイト：https://erpc.global/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR