日本プラネット、奈良市と立地協定を締結 ― 奈良から全国を支える労務インフラ拠点へ

日本プラネット株式会社

日本プラネット株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：大西俊弘）は、2025年8月28日、奈良市と立地協定を締結いたしました。 本協定を通じて、奈良に新たなサテライトオフィスを開設し、災害リスクの低い安全な立地と豊富な人材を活かして、全国の大企業を支える労務インフラ拠点を構築してまいります。

◆協定締結の背景

当社は給与計算・社会保険手続・労務管理を担うアウトソーシング企業として、 上場企業をはじめとする300～5,000名規模の大手企業を支援してまいりました。 近年、事業拡大に伴い「災害リスクの低い立地」「広域交通の利便性」「安定した人材確保」が新たな拠点選定の条件となり、これらを満たす奈良市に注目しました。

◆奈良拠点の意義

奈良市は津波等の大規模災害リスクが低く、BCP（事業継続計画）の観点で安全性に優れています。 また、大阪・京都・空港へのアクセスも良好で、通勤圏の拡大による優秀人材の採用にもつながります。 さらに、地域の教育機関や行政との連携により、雇用創出と人材育成を両立できる点も大きな魅力です。

【奈良サテライトオフィス】

〒630-8227 奈良県奈良市林小路町8番地1 ニッセイ奈良若草ビル4階

◆サテライトオフィス構想

奈良拠点では、

・個人情報を厳格に保護するオフィス環境の整備

・本社と同等の教育・研修制度による人材育成

・奈良から全国の大企業を支える安定的な運用

を進めてまいります。

将来的には、奈良を「労務インフラ拠点」としてブランド化し、地域と共に持続可能な成長を目指します。

◆今後の展望

今回の立地協定を契機に、「地域で働き、全国を支える」仕組みづくりをさらに推進してまいります。 当社は引き続き、奈良市と連携しながら地域雇用の創出と人材育成に貢献し、社会インフラ企業としての責任を果たしていきます。

会社概要

会社名：日本プラネット株式会社

代表者：代表取締役 大西俊弘

所在地：大阪市中央区博労町1-8-2 三共堺筋本町ビル7階

事業内容：給与計算・社会保険手続・労務管理のアウトソーシング

設立：2007年10月

従業員数：40名（グループ全体）

※社労士法人（社会保険労務士法人日本プラネット）併設

企業サイトはこちら：https://www.j-planet.co.jp/(https://www.j-planet.co.jp/)