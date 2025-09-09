日本プラネット、奈良市と立地協定を締結 ― 奈良から全国を支える労務インフラ拠点へ
日本プラネット株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：大西俊弘）は、2025年8月28日、奈良市と立地協定を締結いたしました。 本協定を通じて、奈良に新たなサテライトオフィスを開設し、災害リスクの低い安全な立地と豊富な人材を活かして、全国の大企業を支える労務インフラ拠点を構築してまいります。
◆協定締結の背景
当社は給与計算・社会保険手続・労務管理を担うアウトソーシング企業として、 上場企業をはじめとする300～5,000名規模の大手企業を支援してまいりました。 近年、事業拡大に伴い「災害リスクの低い立地」「広域交通の利便性」「安定した人材確保」が新たな拠点選定の条件となり、これらを満たす奈良市に注目しました。
◆奈良拠点の意義
奈良市は津波等の大規模災害リスクが低く、BCP（事業継続計画）の観点で安全性に優れています。 また、大阪・京都・空港へのアクセスも良好で、通勤圏の拡大による優秀人材の採用にもつながります。 さらに、地域の教育機関や行政との連携により、雇用創出と人材育成を両立できる点も大きな魅力です。
【奈良サテライトオフィス】
〒630-8227 奈良県奈良市林小路町8番地1 ニッセイ奈良若草ビル4階
◆サテライトオフィス構想
奈良拠点では、
・個人情報を厳格に保護するオフィス環境の整備
・本社と同等の教育・研修制度による人材育成
・奈良から全国の大企業を支える安定的な運用
を進めてまいります。
将来的には、奈良を「労務インフラ拠点」としてブランド化し、地域と共に持続可能な成長を目指します。
◆今後の展望
今回の立地協定を契機に、「地域で働き、全国を支える」仕組みづくりをさらに推進してまいります。 当社は引き続き、奈良市と連携しながら地域雇用の創出と人材育成に貢献し、社会インフラ企業としての責任を果たしていきます。
会社概要
会社名：日本プラネット株式会社
代表者：代表取締役 大西俊弘
所在地：大阪市中央区博労町1-8-2 三共堺筋本町ビル7階
事業内容：給与計算・社会保険手続・労務管理のアウトソーシング
設立：2007年10月
従業員数：40名（グループ全体）
※社労士法人（社会保険労務士法人日本プラネット）併設
企業サイトはこちら：https://www.j-planet.co.jp/(https://www.j-planet.co.jp/)