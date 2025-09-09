ITパスポート試験合格カリキュラムリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、ITパスポート試験合格カリキュラムをリリースいたしました。

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/it_passport/cr01/

試験範囲を短時間でマスターし、

実務で役立つITの活用能力を身につけられます

こんな方にオススメ

IT初心者・未経験で、基礎からしっかり学びたい学生や社会人

独学でITパスポートに挑戦しているが合格に不安を感じている方

仕事やキャリアアップにITの知識を活かしたい社会人

忙しく、短期間で効率よく資格合格を目指したい方

■合格者の声はこちら

https://www.agaroot.jp/it_passport/column/category/interview/

■カリキュラムの特長

1.合格率が高い最強のカリキュラム！

短時間で合格に必要なポイントを網羅

他社の講座が一通り学ぶのに20時間以上かかる中、アガルートの合格総合講義は試験出題の傾向に則した必要十分な解説に絞り込み、約11時間に凝縮。限られた時間で効率良く合格に必要なスキルを身につけることができ、忙しい社会人や学生でも短期間での合格を狙えます。

出題割合に合わせた網羅性の高いテキスト

ITパスポート試験はテクノロジ系45％、ストラテジ系35％、マネジメント系20％という出題割合です。本講座のオリジナルテキストはこの比率に沿って各分野の解説ページ数を配分し、重要度の高い領域を厚くカバーする構成になっています。章立て前に試験概要と効果的な学習方法も示されるため、初学者でも効率的に全範囲を習得できます。

過去問解説付きで新傾向にも対応

最新の試験では毎回新しい問題が出題される傾向がありますが、本カリキュラムでは過去問解説講座を通じて「問題へのアプローチ法」を伝授します。直近2年分の過去問演習でアウトプットの練習を積むことで、見たことのない問題にも手持ちの知識で対応できる実践力が身につき、応用力に自信を持って試験本番に臨めます。

2.最新傾向100問で合格を掴むITパスポート模試

最新傾向を反映した完全オリジナル問題

過去の試験問題を徹底分析し、最新の出題トレンドを取り入れた100問を収録しています。過去問にはない新分野や新技術に関する設問も盛り込み、常に変化する試験傾向に対応した実戦演習が可能です。毎回新しい問題が登場するITパスポート試験に合わせて対策できるので、予想外の問題にも落ち着いて対処できます。

本番同様の構成でバランスよく実力養成

模試の内訳はテクノロジ系45問、ストラテジ系35問、マネジメント系20問の計100問で、本試験とほぼ同じ出題割合になっています。3分野をバランスよく練習できるため、特定分野に偏らず総合力を養えます。また120分を計って解けば、時間配分の感覚も身につき、本番さながらの解答ペースを体得できます。

初心者目線の丁寧な講義で不安解消

100問すべてに講師による動画解説が付属しており、各問題の正解の根拠や関連知識を基礎から丁寧に説明します。専門用語もかみ砕いて解説するため、ITの基礎知識がゼロの方でも安心して学習を始められます。 単に答えを暗記するのではなく「なぜそうなるのか」「どのように解けばよいのか」を理解しながら学べるので、間違えた問題も納得感を持って復習でき、同じミスを繰り返しません。独学ではつまずきやすいポイントも解消できるため、「自分にもわかる！できる！」という実感を持ちながら継続して取り組めます。

模試結果で弱点を見える化＆克服

模試に挑戦することで、自分が苦手とする分野やテーマがはっきりと浮き彫りになります。解説講義を通じて誤答の原因を分析し、テキストに立ち戻って復習すれば、弱点をピンポイントで補強可能です。「何となく理解したつもり」を防ぎ、試験前に弱点克服のチャンスを得られます。模試結果を自己分析に活かすことで、本番までに効率よく実力の底上げができます。

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/it_passport/cr01/

3.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

合格特典でモチベーションアップ

ITパスポート試験 合格カリキュラムをお申込みいただいた方が視聴期限内に実施される試験に合格された場合、合格特典（全額返金）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が視聴期限内に実施される試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

再受講割引、受験経験者割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/it_passport/cr01/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/