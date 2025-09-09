卓トレ、デフリンピック日本代表・亀澤理穂選手を応援

マシン練習専用卓球場『卓トレ』

マシン練習専用卓球場「卓トレ」（本部：福島県会津若松市、代表：石原幸一）は、2025年東京で開催される第25回夏季デフリンピック競技大会において、卓球日本代表選手であり金メダル候補の一人である亀澤理穂選手に対し、練習環境を提供する形でサポートすることを決定しました。


亀澤選手は、日本を代表するデフリンピックアスリートの一人として、世界の舞台で挑戦を続けています。卓トレは、彼女が最高のコンディションで試合に臨めるよう、練習環境の提供を通じて全力で応援いたします。



卓トレが目指すもの


卓トレは創業以来、「だれでも、いつでも、すきなだけ」卓球を楽しめる環境を提供することを理念としてきました。今後もより多様な人が安心して卓球に親しめる環境づくりを進めていきたいと考えています。


今回の支援は、その理念に向けた一歩であり、障がい者スポーツへの理解を広げるきっかけにもなればと願っています。



デフリンピックの認知度向上に向けて


デフリンピックは、聴覚障がいのあるアスリートが世界の頂点を競う歴史ある国際大会ですが、日本国内での知名度はまだ十分ではありません。
卓トレは、亀澤選手の挑戦を応援することで、デフリンピックそのものの価値と魅力を社会に広め、障がい者スポーツへの関心を高める一助となりたいと考えています。



選手コメント


亀澤理穂選手：













「この度、24時間営業の卓球場「卓トレ」さんにサポートしていただけることになりました。いつでも練習できる環境があるって本当に心強いですし、ありがたいです！支えていただけることに感謝して、　これからも一歩ずつ前に進んでいきます


卓トレさん、本当にありがとうございます」



代表コメント


卓トレ代表 石原幸一：
「亀澤選手の挑戦をサポートできることを大変光栄に思います。彼女のひたむきな努力と強い意志は、多くの人に勇気を与えるものです。今回の支援をきっかけに、卓トレとしても、将来的に誰もが卓球を楽しめる環境づくりを進めていきたいと考えています。」




【運営会社概要】


会社名：株式会社石原不動産


所在地：福島県会津若松市中央1-5-29-203


代表者：代表取締役 石原幸一


設立：2015年4月6日


URL：https://www.taku-tore.com/



【本件に関するお問い合わせ】


担当者：広報担当　高岡雅彦


TEL：090-9815-7246


E-mail：info@taku-tore.com