レチノール*¹、セラミド*²高含有！ふっくら“桃弾肌（ももぷりはだ）”に導く攻めのバリア美容マスクが2025年9月9日に新発売

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアシリーズ「ももぷり」より「潤いバリアセラムマスク RC」を2025年9月9日に発売します。

肌キメを整えるレチノール*¹と潤いバリアを補給するセラミド*²で、攻めのケアと守りのケアを同時に叶えます。ふっくらと弾むようなお肌に導きながら、美容液たっぷりのゼリーのような高密着シートでしっかり保湿ができるので、お肌のハリが気になる方はもちろん、夏の紫外線や冷房で乾燥が気になる方にもオススメです。

ももぷり 潤いバリアセラムマスク RC 7枚入り（126mL） \880（税込）

独自成分「BC-RETINOL*³」高配合

レチノール*¹の浸透*⁴効率に着目した独自成分を高配合。セラミド*²も含有し潤いバリアを補給しながら攻めのケア成分でキメを整え、ふっくらとハリのある潤い弾むツヤ肌に整えます。

●毛穴*⁵つるん

●ツヤ

●キメ

●ハリ感

●高保湿

毎日調子の良い、ぷりぷりの桃肌に導く美容成分を配合

塗る乳酸菌*⁶：肌の常在菌に着目した乳酸菌成分を配合。塗る乳酸菌*⁶という新発想で、肌環境をすこやかに保ちます。

桃セラミド*⁷：国産の桃由来のセラミド*⁷と3種のセラミド*²を含有。肌のバリア機能をメンテナンスします。

ゼリーのような高密着シート

肌のキメのすみずみまで吸いつくような使用感です。

美容液たっぷりで最後までひたひた

たっぷりの液量なので、最後までずっとひたひた。余った液は首やデコルテの保湿に使えます。

ほんのりピーチの香り

＊1 整肌

＊2 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP

＊3 レチノール、リノール酸レチノール、パルミチン酸レチノール、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、フィトステリルグルコシド／グルコシルセラミド、グリセリン、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-10、ラウリン酸ポリグリセリル-10、イソステアリン酸（全て整肌）

＊4 角層まで

＊5 潤ってキメの整った肌のこと

＊6 乳酸桿菌

＊7 フィトステリルグルコシド／グルコシルセラミド

＊2、6、7 （全て保湿）

【使用方法】

洗顔後、化粧水などで肌を整えた後にお使いください。

１.袋からマスクを取り出して広げます。

２.最初に目の位置、次に口の位置に合わせてから、顔全体にのせ軽くおさえて肌に密着させます。

３.そのまま3～5分（乾燥が気になる方は10分程度）おいてからマスクをはずします。

肌に残った美容液をよくなじませてください。

