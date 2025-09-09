作業着スーツ発祥ブランド「WWS」×サスティナブルブランド「FORTUNA HOMME」、まるでシルクのようなとろける肌触り「大人のロンT」9/12(金)より再販開始
作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ(所在地：東京都千代田区)は、2025年9月12日(金)13:00より、まるでシルクのようなとろみのある肌触りを実現した「大人のロンT」を再販いたします。本商品は、素材から縫製まで自社工場生産のサスティナブルブランド「FORTUNA HOMME/フォルトゥナオム」とのコラボ商品で、昨年販売時は僅か一か月で完売するなど好評いただいております。
特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/long-sleeve_fortunahomme
この度、2025年9月12日(金)13:00より、まるでシルクのようなとろみのある肌触りを実現した「大人のロンT」を再販いたします。本商品は、素材から縫製まで自社工場生産のサスティナブルブランド「FORTUNA HOMME」とのコラボアイテムとなります。FORTUNA HOMMEが独自開発したリサイクル素材を使用し、ストレッチや速乾などの機能性を備えます。さらに、独自の混率と編み方でとろみのあるシルクのような肌触りを実現。表面・中間・裏地で構成された3層構造で生地の中に空気を含ませることで暖かさを保ちます。
本商品は2025年9月12日(金)13:00よりWWS公式オンラインストアとWWS公式ストアで販売いたします。
- 9/12(金)再販「大人のロンT」詳細
商 品：WWS×FORTUNA HOMME 大人のロンT
税込\9,900
カラー：ホワイト/ブラック
サイズ：S/M/L/LL
特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/long-sleeve_fortunahomme
特徴：FORTUNA HOMMEが独自開発したリサイクル素材を使用。高い伸縮性と速乾などの機能性を備えます。さらに、独自の混率と編み方でとろみのあるシルクのような肌触りを実現。表面・中間・裏地で構成された3層構造で生地の中に空気を含ませることで暖かさを保ちます。WWSのジャケットを羽織った際にぴったりフィットするような着丈と身幅に仕上げました。
販売先：WWS公式オンラインストア ・ WWS公式ストア (WWS Flagship Store 新宿・WWSヤエチカ・WWSららぽーとEXPOCITY・WWSサカエチカ・WWSららテラス川口)
- 着用イメージ
- WWSとは
WWSは、機能性とファッション性を両立させた「スーツに見える作業着」を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまでシーン問わず着用できる高機能でシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。累計販売着数は40万着を突破。独自開発の新素材「ultimex」を用い、高機能性（ストレッチ性、速乾・撥水、水洗い可、イージーケア）を実現しました。
WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com/
- FORTUNE HOMMEとは
原料、素材、縫製の全てを自社でコントロールすることで、徹底的な自社生産とこだわりへの追求をしているブランドFORTUNA HOMME。特に素材へのこだわりはブランドのアイデンティティであるために最重要事項となっており、高級ブランドにも採用される素材開発技術や縫製技術を活かし、ハイクオリティな大人のカジュアルウェアを提案しています。
ブランドサイト：https://fortunahomme.com
- 会社概要
会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ
代表者 関谷有三
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F