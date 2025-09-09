【9/9は世界占いの日】TVで話題の人気占い師（ゲッターズ飯田/星ひとみ/水晶玉子さんなど）占いの日記念キャンペーン開催中！

株式会社CAM

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）は、9月9日の「世界占いの日」を記念して、占いポータルサイト「marouge（読み：マルージュ https://marouge.jp/ ）」にて、9月9日から9月30日までの期間限定で、人気占い師のデジタルコンテンツをたっぷり楽しめるキャンペーンを開催いたします。

このたびのキャンペーンでは、ゲッターズ飯田さんや星ひとみさんをはじめとする、有名占い師の“イチオシ占い”を、通常よりも9つ多く鑑定項目を追加し、ボリュームたっぷりのコンテンツとしてお届けいたします。

■9/9世界占いの日とは？

世界占いの日は、一般社団法人・日本占術協会が1999年（平成11年）に制定したものであり、また、この日が「重陽の節句」であることや、ノストラダムスの終末の予言の日が1999年9月9日とされていたことなどが由来となっている。 ※諸説あり

■「世界占いの日」を記念して、人気占い師の鑑定を、9項目増量してご提供

・ゲッターズ飯田「ゲッターズ飯田の占い（ https://getters-iida.marouge.jp/(https://getters-iida.marouge.jp/) ）」

「全ての運を味方につける！人生鑑定書」を、9項目増量し提供

対人運、仕事運、健康運、転機、収入アップの方法、金運を引き寄せる開運アクション、宝くじの当選率アップアドバイスなど、全23項目

鑑定はこちら :https://getters-iida.marouge.jp/no-member/premium-fortune/1092383528902983682/

・星ひとみ「星ひとみの天星術姓名判断（ https://hoshi-hitomi.marouge.jp/(https://hoshi-hitomi.marouge.jp/) ）」

「待つ意味ないよ。あの人、もう心に決めてます」を、9項目増量し提供

恋愛成就のための運気UPアクションなど、全29項目

鑑定はこちら :https://hoshi-hitomi.marouge.jp/p/no-member/premium-fortune/1092781045884911617/

・水晶玉子「水晶玉子 新ペルシャン占星術（https://suisho-tamako.marouge.jp/(https://suisho-tamako.marouge.jp/)）」

「最短ルートで《史上最高の自分》を手に入れる方法」がわかる、開運占いを9項目増量し提供

あなたの本質と秘めた才能、ラッキーパーソン、運命の相手の特徴、金運向上の転機、昇格のチャンスなど、全21項目

鑑定はこちら :https://suisho-tamako.marouge.jp/p/no-member/persian-premium-fortune/958678729314271234/

・中園ミホ「中園ミホ 解禁！女の絶対運命（https://nakazono-miho.marouge.jp/(https://nakazono-miho.marouge.jp/) ）」

「あなたの取り扱い説明書」を9項目増量し提供

魅力、強み、弱み、才能、職場で活かせるスキル、評価、ストレス発散法、恋愛の特徴、結婚など、全27項目

鑑定はこちら :https://nakazono-miho.marouge.jp/p/no-member/premium-fortune/956791554826043393/

■marouge（マルージュ）で実施した「占いに関するエピソードアンケート調査」

marougeでは9/9が「世界占いの日」であることから、「占いに関するエピソードアンケート調査」を実施いたしました。

その結果、約5割の方が「日常的に占いを利用している」と回答するなど、占いが日常に溶け込み、習慣化されている実態が明らかになりました。そのほかにも、占い師になっても活躍しそうな芸能人・有名人ランキングや、星座や血液型の特徴あるあるなどもご紹介していますので、下記のリンクよりお楽しみください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000301.000021008.html

■marouge（マルージュ）について

marougeは占いや恋愛コラム、心理テストなど無料で楽しめるコンテンツを配信している女性のためのメディアです。

ゲッターズ飯田さんや星ひとみさん、水晶玉子さんなど、テレビ番組やメディアで話題の占い師の情報も満載。「あなたらしさがもっと好きになる」をコンセプトに、新時代を生き抜く女性を応援します。

タイトル：marouge（マルージュ）

サイトURL：https://marouge.jp/

料金形態：無料 ※一部有料コンテンツ有

■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/

社名 株式会社CAM

所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1

設立 2000年5月31日

資本金 1億100万円（2019年3月25日現在）

代表者 代表取締役社長 須田 瞬海

従業員 136名（2025年4月1日現在）

事業内容 エンターテインメント事業、メディア事業

※ 画面は全てイメージです。

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標です。

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CAM コーポレート・リレーション室

E-Mail：pr@cam-inc.co.jp