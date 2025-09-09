【26卒】外国人留学生の就職活動に関する調査

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、「キャリタス就活」および「CFN」に会員登録している2026年卒業予定の外国人留学生を対象に、職業観や就職活動状況などを調査しました。比較可能なものに関しては、国内学生（日本人学生）や海外の大学で学ぶ日本人留学生の調査データを引用しながら分析しました。（調査期間：2025年6月27日～7月27日、回答数：283人）



＜内 容＞

1. 現在の日本語力

2. 就職したい企業の種類 ・・・図表１

3. 日本での就職を希望する理由と不安に感じること ・・・図表２

4. 日本企業に対するイメージ ・・・図表３

5. 就職したい企業の規模と志望業界、志望職種

6. 就職先企業を選ぶ際に重視する点と希望する働き方

7. インターンシップ等（※）のプログラム参加状況

8.就職活動開始時期

9.7月時点の就職活動量と内定状況（※） ・・・図表４

10.企業に評価してもらいたいこと

11.就職活動の情報源

12.企業研究で把握しやすかった情報／もっと発信してほしい情報

13.留学の満足度

14.外国人留学生就活川柳 ・・・図表５

※「インターンシップ（就業体験を伴う複数日程のプログラム）」に限定せず、1日以内のプログラムも含めて調査

※「内定」には、内々定を含む

詳細レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/gaikokujinryugakusei_202508.pdf(https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/gaikokujinryugakusei_202508.pdf)

【調査概要】

調査対象： 2026年3月卒業予定の外国人留学生（現在、大学4年生・大学院修士課程2年生）

調査方法 ： インターネット調査法

調査期間 ： 2025年6月27日～7月27日

サンプリング ： キャリタス就活またはCFNに会員登録している2026年卒業予定の外国人留学生

有効回答数 ： 283人

※国内学生の調査結果は「キャリタス就活 学生モニター調査」（2023年11月、2024年1月、2月、3月、7月調査）より

※日本人留学生の調査結果は「海外留学生の就職活動に関する調査結果」（2024年4月発行）より

図表１. 就職したい企業の種類

図表２. 日本での就職を希望する理由と不安に感じること

図表３. 日本企業に対するイメージ

図表４. 7月時点の就職活動量と内定状況（※）

図表５. 外国人留学生就活川柳