マニッシュに漂う上品さ ― K.T KIYOKO TAKASEのデニムコレクション

株式会社ファイブフォックスデニムジャケット55,000円、デニムパンツ 37,400円（すべて税込）

(株)ファイブフォックス（東京都品川区）が展開する「K.T KIYOKO TAKASE」は、上品、上質で美しく、オリジナル素材とこだわりのデザインで大人の女性に満足していただける服づくりをするブランドです。

この度、マニッシュでありながら、上品さを併せ持つデニムコレクションを展開します。世界から注目を集める岡山県で、紡績から縫製・加工まで一貫して仕上げたアイテムや、一点一点手仕事で、ヴィンテージ加工を施したブラウスなど希少なデニムを揃えています。2025年9月11日(木)より、全国のコムサ・ステージ、コムサ・プラチナ各店舗およびオンラインストアにて販売いたします。

世界から注目を集める岡山デニムを使用

まるでシフォンのような軽さのデニムブラウス

フェイクファー衿は取り外し可能（カラー：グレー）- 紡績から染色、縫製や洗い加工までを一貫して行うことで生まれる高品質な生地。- ドライな質感と粗野感を持つ空紡糸を使用し、デニム本来のタフな表情とヴィンテージ感を表現。- 時が経つにつれて味わいのある表情を楽しめる「ヴィンテージ」と「ワンウォッシュ」、ブラックデニムをクールなグレーに色落ちさせた「グレー」の2カラー展開。センタープレスできちんと感のあるワイドデニムパンツ（カラー：ヴィンテージ）デニムブラウス 28,600円（税込）

正真正銘のデニムでありながら、シフォンのような新感覚ブラウスも登場

- フワッとしたほど良いボリューム感、袖口のギャザースリーブなどフェミニンな印象に。- 一着一着、職人が手でこすって、色落ちやアタリを出す加工を施しヴィンテージ感を表現。店舗一覧 :https://online.fivefoxes.co.jp/stores?smc=comme_ca_platinum.comme_ca_stage

