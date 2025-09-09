エン・ジャパン、管理職向け展示会「理想の管理職 EXPO」に出展

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年9月10日（水）～12日（金）に幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される管理職向け展示会「理想の管理職 EXPO」に出展いたします。弊社が運営するオンライン適性テスト『Talent Analytics』（https://jinji-test.en-japan.com/）のブースを設置し、『Talent Analytics』専任スタッフによるサービス紹介のほか、マネジメントに役立つセミナーも開催します。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

弊社ブースへのご来場予約はこちら ⇒ 登録フォーム(https://www.office-expo.jp/tokyo-2/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-1324d24f-1d11-4a15-8f1d-509d84023cc2.html#/)（所要時間：約3分）

出展概要

※『Talent Analytics』出展ブースイメージ

・サービス概要 「知的能力」「性格・価値観」「相性」を可視化できるオンライン適性テスト

適性テストを活用したワークショップ型研修 等

・小間番号 24-24

・セミナーテーマ なり手不足時代のマネジメント新アプローチ -部下との相性を“科学”する-

・セミナー登壇日時 9月12日（金）13:10～13:40

・セミナー講師 エン・ジャパン株式会社 人材活躍支援事業部 瀧本 恵美

●こんな方におすすめ

・管理職によってマネジメントの質に差がある

・部下との関係構築に十分な時間を割けていない

・苦手なタイプの部下を持つと、チームの生産性が下がってしまう

システム導入に関するご不安や人材の活躍・定着に関するお悩みついてのお伺いも可能ですので、是非弊社ブースにお立ち寄りください！

弊社ブースへのご来場予約はこちら ⇒ 登録フォーム(https://www.office-expo.jp/tokyo-2/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-1324d24f-1d11-4a15-8f1d-509d84023cc2.html#/)（所要時間：約3分）

知能や性格・価値観がわかるオンライン適性テスト『Talent Analytics』https://jinji-test.en-japan.com/(https://jinji-test.en-japan.com/)

タレントアナリティクスは、面接や書類で見抜きづらい「知的能力」「性格・価値観」を可視化できるオンライン適性検査です。 エンの30年にわたる適性検査の開発・運用ノウハウと115万人以上の受検データをもとに開発。スマホで簡単に受検でき、面接質問ツールや、採用要件定義ツール、テスト結果分析機能、組織内の相性可視化機能などのオプション機能も充実。入社前から入社後活躍まで幅広く活用することができます。

「理想の管理職 EXPO」開催概要

理想の管理職 EXPOでは、管理職向けの製品・サービスを持つ企業が出展するだけでなく、カンファレンスや管理職交流会も開催。お悩み相談や情報収集などにご活用いただけます。また、最新トレンドや事例を学べるセミナー・交流イベントも同時開催しています。

【東京】理想の管理職 EXPO

会期：2025年9月10日（水）～12（金）

会場：幕張メッセ

主催：RX Japan 株式会社

公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1060-ecc62964dfee8d85b25a08afeb56140b.pdfエン・ジャパン株式会社

広報担当

TEL：03-3342-6590

E-mail:en-press@en-japan.com