「Business Technology Conference Japan （BTCONJP） 2025」にスポンサー企業として参加します
Visaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、2025年11月15日(土)に一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会主催で開催される、「Business Technology Conference Japan（BTCONJP：びーてぃーこんじぇーぴー） 2025」にブロンズスポンサー企業として参加いたします。
イベントの詳細につきましては、公式サイトをご参照ください。
Business Technology Conference Japan 2025 公式サイト：https://btcon.jp/
一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会：https://btajp.org/
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリから誰でもすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2025年7月には1,300万ダウンロードを達成。また、新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 を開発・運営しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会