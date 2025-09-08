カミナシ、物流現場の採用・育成・定着をテーマとしたオンラインカンファレンスを9月25日(木)に開催

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2025年9月25日(木)11:00から、オンラインカンファレンス「物流を止めない人材SUMMIT2025」を開催いたします。（参加費無料・事前登録制）

【イベント詳細・申込】https://ads.kaminashi.jp/logistics-conference_2025

開催背景

物流業界では、ドライバーをはじめとした人材の不足や従業員の定着率低下といった課題が深刻化しています。これにより、これまでと同様にサービスを提供することだけでなく、事業継続そのものが揺らぎかねない状況に直面しています。社会のインフラである物流を止めないためには「働く人が集まり、成長し、力を最大限に発揮できる現場づくり」が欠かせません。

本カンファレンスでは、採用の最新トレンドから、外国人従業員を含む従業員の早期戦力化を実現する教育DX、離職の壁を打ち破るエンゲージメント戦略、さらに属人化を解消する現場の仕組み化の手法まで、物流現場の課題解決に直結するテーマについて、最新の実践事例を交えながら解説します。

参加推奨者

開催概要

プログラム

- 物流業界で人材採用・育成・労務管理に携わる方- 物流現場の業務効率化やDX推進を担当・検討している方- 人材戦略を経営課題として捉え、組織全体の競争力を高めたい経営層の方- カンファレンス名：物流を止めない人材SUMMIT2025- 開催日時 ：2025年9月25日(木) 11:00～13:00- 開催場所 ：オンライン- 参加費 ：無料（事前申込制。申込者に参加用URLをメールにてお送りします）- 主催 ：株式会社カミナシ[表: https://prtimes.jp/data/corp/54269/table/212_1_ac65d91bab406665413146b2547494ad.jpg?v=202509100958 ]

動画マニュアル・研修システム『カミナシ 教育』について

『カミナシ 教育』は、現場従業員への教育・育成業務を1つのサービス上で完結できるシステムです。従業員教育の計画立案から、動画マニュアルや教育コンテンツの作成・配信、受講履歴の管理・記録までの業務を一元化し、ばらつきのない教育と従業員の知識や技能の定着を支援します。これにより、業務の標準化・現場人材の早期戦力化を実現し、作業品質や生産性の向上に寄与します。従業員ごとに独自のIDを付与するため、メールアドレスを持たない従業員も利用できます。また18言語に翻訳可能なため、外国人従業員も自身の理解しやすい言語で閲覧・受講できます。料金は月額課金制です。

https://kaminashi.jp/training/

