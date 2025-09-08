SIGNATE、生成AIを“導入”で終わらせない「生成AI×業務効率化コース」を提供開始

株式会社SIGNATE

企業のDX内製化を支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 秀、読み方：シグネイト、以下「SIGNATE」）は、多くの企業が直面する「生成AIを“導入”で終わらせてしまう」課題を解決するため、生成AIを適用すべき業務の「特定方法」と「活用方法」をセットで学ぶeラーニング「生成AI×業務効率化コース」を新たにリリースいたしました。

■リリースの背景：なぜ多くの企業で生成AI活用は進まないのか

日本企業の生成AI導入は急速に進んでいますが、その効果を十分に実感し「活用」フェーズに至っている企業はごくわずかです。この“活用の壁”の主な要因は、１.どの業務に適用すべきか（使い道）の特定、２.どうすれば成果が出るのか（使い方）の習得、という2つのボトルネックが存在することです。SIGNATEは、この課題を根本から解決するため、具体的な業務への適用メソッドを学ぶ実践的な教育が不可欠と考え、本コースを開発しました。

■3つの特徴

１.【“勘”に頼らない業務選定】で「使い道」の壁を突破

生成AIを活用すべき業務を特定するフレームワークを習得します。

２.【小手先の“テクニック”ではない】本質的な「使い方」を習得

実務で本当に使える、AIの能力を最大限に引き出す普遍的なスキルを学びます。

３.【必須講座5時間で完結】効率化プロセスを丸ごと擬似体験

架空のケースで、業務の特定から効率化の実現まで、一連のプロセスを体験します。

■コース概要

受講対象： 自身の業務を生成AIで効率化したいビジネスパーソン

受講時間： 必須講座5時間、任意講座１０時間

学習目標： 生成AIを活用して自身の業務を効率化できる状態

学習講座： 生成AIリテラシー、プロンプトの基礎、生成AIを活用した業務効率化プロセスなど





■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

SIGNATEは、国内最大10万人超のAI・データ人材会員ネットワークを通じて、様々な産業領域におけるDX推進や生成AIプロジェクトを支援する会社です。DXに向けた人材変革（HX）とAIによる業務変革（BX）を通じて企業・行政のDXを支援し、労働生産性の向上に取り組んでい

ます。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー16階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp