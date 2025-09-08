法務DXを実現する法務オートメーション「OLGA（オルガ）」が全国的にタクシー広告を開始

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、AIを活用して法務DXを実現する法務オートメーション「OLGA」初となるタクシー広告を、本日2025年9月8日（月）より全国放映いたします。

タクシー広告の実施により、法務オートメーション「OLGA」の認知を拡大し、法務業務の生産性向上と、それによる企業成長を推進してまいります。

近年、企業の事業活動はグローバル化やテクノロジーの進化に伴い、ますます複雑化しています。これに伴い、企業が対応すべき法務リスクも多様化・高度化しており、法務部門に求められる役割は増大し続けております。一方で、多くの企業では法務人材の不足が深刻化しており、法務の生産性向上は、企業活動において重要な課題です。

GVA TECHは、これらの課題を解決するために法務オートメーション「OLGA」を開発・提供しています。依頼受付から契約管理、ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化し、法務部門の生産性向上を支援するプロダクトです 。

法務オートメーションにより、法務の対応速度は飛躍的に向上し、事業スピードの加速にも貢献することで、企業の持続的な成長を支援してまいります。

■タクシー広告実施概要

公開日：2025年9月8日（月）～

放映媒体：タクシーサイネージ「TOKYO PRIME」

広告動画の内容：ビジネス映像メディア「PIVOT」で公開された本編動画コンテンツの再編版

本編URL：PIVOT「&questions」

https://youtu.be/Es8-RaFEaMQ?si=PLK9QfuVJHFCYixs

【AI時代の新常識『法務オートメーション最前線』】／法務現場における3つの困難とは／事業を加速させる戦略的なパートナーとしての法務

■法務オートメーション「OLGA」の概要

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化します。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

https://olga-legal.com/





■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービスの開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/