公務員としてのキャリアを切り拓く5日間！「doda公務員キャリアWEEK 2025」開催

パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」(https://doda.jp/)（編集長：桜井 貴史）は、公務員への転職に興味を持つビジネスパーソンを対象に、公務員の仕事を学び、転職への不安や疑問を解決することを目的としたオンラインイベントを、2025年10月6日（月）～10日（金）の5日間開催します。

特設サイト：https://doda.jp/event/komuincareerweek2025.html

開催背景

近年、公務員試験の年齢制限緩和や、社会人経験者枠を設ける自治体などの増加により、公務員への転職が注目を集めています。一方で、一般的に公務員への転職に関する認知度が低く、民間企業への転職と比較して、多くの転職希望者がその選択肢を知らないという課題があります。そこで「doda」では、公務員への転職をより具体的かつ現実的な選択肢として認識してもらうために、公務員転職に興味を持つビジネスパーソンを対象としたイベント「doda公務員キャリアWEEK2025」を開催する運びとなりました。

これからも、次の一歩を踏みだすきっかけやヒントを得る機会の提供を通じて、自分の意志でキャリアや人生を選択する「キャリアオーナーシップ※」を発揮する個人があふれる社会の創造を目指してまいります。

※「個人が自分の『キャリア』に対して、主体的に（オーナーシップを発揮して）取り組む意識と行動」のこと

イベントプログラム

本イベントでは、5日間を通して「公務員への転職を学ぶ」「公務員の仕事を知る」「公務員の疑問を解消する」3つのプログラムをご用意。転職活動の進め方や公務員の職種、仕事内容、はたらき方、やりがいや求められる人物像など、普段は知る機会の少ない情報を幅広く収集することができます。

イベント開催概要

日時：2025年10月6日（月）～10日（金） 開始時間はイベントプログラムをご参照ください。

参加費：無料

定員：なし

参加資格：公務員への転職に興味がある方

用意するもの：PCまたはスマートフォン、タブレット

使用するツール：オンライン（Zoom）

参加方法：事前登録制となります。以下サイトよりご希望のプログラムにお申込みください。

申込み締切日：各開催日前日の23：59まで

お問合せ先：dodaセミナー/イベント運営事務局 seminar_event@doda.jp

出展団体一覧（順不同）

東京都庁、厚生労働省、農林水産省、総務省、文部科学省、国土交通省、防衛省、防衛装備庁、法務省、財務省、警察庁、国税庁、海上保安庁、林野庁

官公庁により、dodaでの求人の取り扱いがない場合もございますのであらかじめご了承ください。

