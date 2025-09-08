京都・大山崎「Relish食堂」が移転リニューアル。調味料やオーガニック食品、有機野菜等を取り扱う「Relish Grocery Store」を併設し10月新装オープン

Relish

Relish(京都府乙訓郡大山崎町大山崎竜光49番地）の料理教室が運営するオーガニック食堂、7年目の新たな挑戦

毎月メニューが変わる中でも毎回大人気のRelish食堂特製春巻き。小麦粉のみでつくられた皮を使い、パリパリとした食感が楽しめます。



大阪と京都の府境・大山崎町にある料理教室と雑貨店「Relish」が運営する「Relish食堂」は、2025年10月で6周年を迎えます。これに伴い、Relish食堂は新たな店舗へ移転し、調味料やオーガニック食材を取り扱う「Relish Grocery Store」を併設した新しい形でリニューアルオープンいたします。





新店舗は、Relish本店から徒歩1分の場所に位置し、より多くの方にとって立ち寄りやすい空間へと生まれ変わります。移転後もこれまで通り、有機野菜や無添加の調味料を中心に、日々のごはんに寄り添うやさしいメニューを提供してまいります。

現店舗にて。「Relishでうつわや雑貨を選んだあとに、ちょっとひと息ついてもらえるような場所にしたい」そんな想いから、新しい場所はすぐ近くに決めました。(主宰・森かおる）

Relishの料理教室で学べる「日常の工夫」や「季節を感じる台所しごと」を、食堂と食料品店のかたちでお届けしたい──そんな想いのもと、初心忘れずスタッフ一丸となって新たなチャレンジを始めます。

毎朝ひく京都うね乃さんのお出汁を使ったお味噌汁が自慢。近隣の農家さんの新鮮な野菜をたっぷりと、肉または魚を日本の昔ながらの発酵食品を中心としたこだわりの調味料を使ってシンプルに調理しています。

月に1度、第1または第2土曜には朝ごはん営業（9:00～10:30）も実施しています。こちらも新店舗で継続予定です。毎週土曜はRelish本店の庭で日常使いの朝市として「山崎ビオマルシェ」を開催。週末に少し早起きして、新鮮な野菜などの買い物を楽しんだ後、一緒に回っていただけたらという思いで始めました。日程はInstagramでご案内しています。

和の朝ごはんはやさしい味わい。毎月変わりますが魚メニューを中心にお出ししています。毎週土曜日9-11時開催の「山崎ビオマルシェ」新鮮な野菜やパン、調味料などを販売しています。

現店舗（大山崎町鏡田20-14）での営業は、2025年9月末までを予定しております。移転に際し混雑が予想されますため、ご来店の際は事前のご予約をおすすめいたします。(お電話またはWEBより）

これまでは食堂店内にその月に使った調味料を中心に販売していましたがさらにパワーアップし、グロサリーストアとして品数を増やし常時販売することにいたしました。

京都東寺・うね乃さんのけずりぶし、利尻の昆布、食堂で大人気のフルーツドリンクに使用している粗精糖など、料理の土台を支えるたしかな調味料を取り揃えます。有機野菜などの販売も予定しています。

名物でもある店内の大きい黒板、新店でもどこかに登場する予定です。

食堂だけど「おうちのごはん」を大切にしてほしいという想いをこめ、レシピを公開中。

毎月ご自身のオリジナルノートに記入して活用してくださっているお客様も。ちょっとしたコツなども遠慮なくスタッフにお尋ねくださいね。

Relish本店（大山崎竜光49番地）では調理道具を中心に雑貨、ハンドメイドの洋服などをセレクトしています。ギャラリー運営・料理教室・暮らしの教室もこちらで行っております。

庭の緑を眺めながら、ほぼ毎日教室が開催されているアトリエ。料理教室、パン、中国茶、金継ぎ教室など暮らしを楽しむレッスンを開催しています。

大山崎は美術館をはじめとした文化の町。ゆっくり寛いでいただけるような場所をめざし、準備中ですのでぜひお越しくださいね。



Relish食堂オープンは10月中旬を予定しています。

公共機関でのアクセスも良好ですのでRelish本店とのはしご散策もお楽しみください。



新店舗概要



移転オープン日：2025年10月中旬予定

新住所：京都府乙訓郡大山崎町大山崎藤井畑16-2

店舗構成：Relish食堂（オーガニックカフェ）＋ Relish Grocery Store（食料品店）

最寄駅：JR京都線「山崎駅」より徒歩1分／阪急京都線「大山崎駅」より徒歩2分

Instagram：https://www.instagram.com/relish.shokudo





※Relish食堂は、Relish本店（雑貨店・料理教室）とは別の場所で営業しています。ホームページは本店と共通ですが、食堂専用ページ・Instagram等で最新情報をお知らせしております。

本件に関するお問い合わせ先





Relish（レリッシュ）

〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町大山崎竜光49番地

Web：https://relish-style.com