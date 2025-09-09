【町田市限定】ホコリまみれの観葉植物3点以上で1,500円OFF！9月限定ベランダすっきりキャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗
ベランダや玄関先に放置された観葉植物、どう処分するか悩んでいませんか？
まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）では、2025年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、町田市限定で「観葉植物の不用品回収キャンペーン」を実施します。
土・鉢・受け皿を含めて3点以上の観葉植物を回収ご希望の方には、最大1,500円の割引を適用！
「気がついたら枯れていた」「片付けが面倒でずっと置きっぱなし」そんな“あるある”を解消する、お得で気軽なキャンペーンです。
提供期間は2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間。
背景と目的
町田市は戸建て住宅やマンションのベランダ・玄関スペースが比較的広く、観葉植物やガーデニング用品の“置きっぱなし問題”が起きやすい地域です。
引越しや模様替えをきっかけに「処分に困った」という声を多くいただく中で、まるっと本舗では植物・土・鉢ごと安全・迅速に回収する専用プランを用意しました。
キャンペーン概要
キャンペーン名：町田市限定 “ホコリまみれの観葉植物”回収プラン
期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）
対象内容：観葉植物（土付き・鉢付き）を含む不用品を3点以上回収で、最大1,500円OFF
対象パック：軽トラパック・1.5tトラックパックなど（要事前見積もり）
備考：事前見積もり時に「町田市キャンペーンを見た」とお伝えください。
キャンペーン対応エリア（町田市全域）
対応地域例：原町田、中町、玉川学園、鶴川、成瀬、金井、図師、忠生、相原、小山町、能ヶ谷、広袴、本町田、木曽西、南成瀬、三輪緑山、小川、野津田町など
※上記以外も町田市全域で対応可能です。
よくあるお悩み
ベランダに放置していた植木鉢が土ごと崩れてカビ臭くなった
植物が枯れて虫がわいたが触りたくない
土の処分方法がわからない、袋詰めが面倒
引越し前に片付けたいが手が回らない
よく出る不用品例
枯れた観葉植物（大小問わず）
陶器鉢・プランター・プラ鉢
園芸用スコップ・手袋・肥料袋
サビたジョウロ・受け皿・水槽跡
ベランダ用ラック・ガーデンチェア
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。
こんな方に選ばれています！
町田市内で引越し予定の方
ガーデニングをやめた／飽きた方
高齢で植物の世話が難しくなったご家族
虫やニオイが気になり捨てたいが処理に困っていた方
LINEで簡単見積もり！
「この鉢もいけますか？」「何点から割引になりますか？」など、LINEで写真を送るだけでOK！
専門スタッフが最短当日中に見積もり＆回収日をご案内します。
LINEでカンタンにお見積もりが可能です。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 東京都町田市のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/machidashi/
📰 町田市の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/machidashi/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)