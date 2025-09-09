【町田市限定】ホコリまみれの観葉植物3点以上で1,500円OFF！9月限定ベランダすっきりキャンペーン｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

ベランダや玄関先に放置された観葉植物、どう処分するか悩んでいませんか？



まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）では、2025年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、町田市限定で「観葉植物の不用品回収キャンペーン」を実施します。



土・鉢・受け皿を含めて3点以上の観葉植物を回収ご希望の方には、最大1,500円の割引を適用！

「気がついたら枯れていた」「片付けが面倒でずっと置きっぱなし」そんな“あるある”を解消する、お得で気軽なキャンペーンです。



提供期間は2025年9月1日～9月30日の1ヶ月間。

背景と目的

町田市は戸建て住宅やマンションのベランダ・玄関スペースが比較的広く、観葉植物やガーデニング用品の“置きっぱなし問題”が起きやすい地域です。



引越しや模様替えをきっかけに「処分に困った」という声を多くいただく中で、まるっと本舗では植物・土・鉢ごと安全・迅速に回収する専用プランを用意しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：町田市限定 “ホコリまみれの観葉植物”回収プラン



期間：2025年9月1日（月）～9月30日（火）



対象内容：観葉植物（土付き・鉢付き）を含む不用品を3点以上回収で、最大1,500円OFF



対象パック：軽トラパック・1.5tトラックパックなど（要事前見積もり）



備考：事前見積もり時に「町田市キャンペーンを見た」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（町田市全域）

対応地域例：原町田、中町、玉川学園、鶴川、成瀬、金井、図師、忠生、相原、小山町、能ヶ谷、広袴、本町田、木曽西、南成瀬、三輪緑山、小川、野津田町など

※上記以外も町田市全域で対応可能です。

よくあるお悩み

ベランダに放置していた植木鉢が土ごと崩れてカビ臭くなった

植物が枯れて虫がわいたが触りたくない

土の処分方法がわからない、袋詰めが面倒

引越し前に片付けたいが手が回らない

よく出る不用品例

枯れた観葉植物（大小問わず）

陶器鉢・プランター・プラ鉢

園芸用スコップ・手袋・肥料袋

サビたジョウロ・受け皿・水槽跡

ベランダ用ラック・ガーデンチェア

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

町田市内で引越し予定の方

ガーデニングをやめた／飽きた方

高齢で植物の世話が難しくなったご家族

虫やニオイが気になり捨てたいが処理に困っていた方

LINEで簡単見積もり！

「この鉢もいけますか？」「何点から割引になりますか？」など、LINEで写真を送るだけでOK！

専門スタッフが最短当日中に見積もり＆回収日をご案内します。



LINEでカンタンにお見積もりが可能です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都町田市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/machidashi/

📰 町田市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/machidashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)