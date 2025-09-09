[貨物トラック広告×アドトラック広告の新たな挑戦]トラミルとトラックTVが広告効果を最大化する新戦略

ZENSHO HOLDINGS合同会社

ZENSHO HOLDINGS(同)は、(株)ウエストポイントと業務提携しました。

これまで物流インフラを活用した トラミル(貨物運送トラック広告) に加え、繁華街やイベントで注目を集めるトラックTV(LEDアドトラック広告) を組み合わせた新しい広告戦略をご提案いたします。

双方の強みを掛け合わせることで、貴社の目的に最適化したトラック広告プランをご提案いたします。これまでにない効果的なプロモーションが可能となりました。

それぞれの強みを活かす

トラミル (貨物運送トラック広告）

・媒体数が豊富で、広域から地域密着まで自由に設計可能

・日常生活動線で繰り返し目に入り、コスト効率が高い

・中・長期的なブランド認知や継続的な露出に最適

トラックTV (LEDアドトラック広告)

・限られたエリアでの集中的な訴求に効果的

・大型ビジュアルや音響で強烈なインパクトを与えられる

・ 短期キャンペーンや新商品の発表に最適

活用イメージ

全国キャンペーン：貨物トラックで広域露出 ＆ 発売直前にアドトラックで街頭ジャック

イベント集客：開催エリア周辺を貨物トラックで宣伝 ＆ 当日会場前でアドトラック展開

ブランド浸透：日常的に目に入る貨物トラック & 話題性を演出するアドトラック

ハイブリッド展開で得られる効果

1.認知度の最大化

- トラミルでの広域・長期露出により、生活者の視界に自然に浸透。

- トラックTVでの集中的なビジュアル訴求により、一瞬で強い印象を残す。

2.記憶定着と行動喚起

- 繰り返しの接触（トラミル）＋強烈なワンショット体験（トラックTV）の組み合わせで記憶に残りやすい。

- キャンペーンやイベントと連動することで「来店」「購入」「参加」など具体的な行動に直結。

3.費用対効果の向上

- トラミルの広告は運搬車両のため媒体数が多く、継続露出しやすい低コスト運用が可能。

- アドトラックは限定的エリアでインパクトを集中させ、短期でのリターンを狙える。

- 双方を組み合わせることで、投資効率を高めつつ潜在的にアプローチ。

4.SNS・口コミでの波及効果

- アドトラックは「思わず写真・動画を撮りたくなる」ビジュアルでSNS拡散を誘発。

- 貨物トラック広告が日常で目に入ることで、オンラインでの話題とオフラインでの接触が相乗効果を生み出す。

5.ブランド価値の強化

- 広告を単なる露出に留めず「街を走る存在感」として記憶に残す。

- 長期での刷り込み＋短期での盛り上がりにより、ブランドの信頼感と親近感を同時に醸成。

特別なプラン

今回の提携により、貨物トラック広告とアドトラック広告の特別なパッケージプランをご用意しております。ご興味のある企業様はお問い合わせよりご連絡ください。

提携の今後の展開

今後も「トラミル × トラックTV」のハイブリッド展開を進化させ、

広告主にとって 「より深く届き、強く印象づける」新しい移動型メディアの価値を提供してまいります。

【お問合せ先】

ZENSHO HOLDINGS合同会社

〒486-0845

愛知県春日井市瑞穂通6-17-1

日輪キャピタルカスタマーセンター4F１

HP : https://zensho-holdings.jp/ (https://zensho-holdings.jp/)

TEL ：052-990-0377

FAX ：052-990-0378

Maill：info@zensho-holdings.jp