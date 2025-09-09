【タカナシ乳業】ミルクのコクと紅茶、キャラメルの風味が絶妙なバランスの乳飲料「タカナシ ミルクティー」

タカナシ乳業株式会社

　タカナシ乳業株式会社(本社:神奈川県横浜市　代表取締役社長:高梨信芳)は、２０２５年９月３０


日（火）より「タカナシ ミルクティー」を２０２６年１月中旬までの期間限定で新発売いたします。　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　「タカナシ ミルクティー」は、どこか懐かしく親しみやすいデザインの２００ｍｌの牛乳ビン型ＰＥＴボトルに入った飲料シリーズです。シーンに合わせて、ストローでスマートに飲むことも、キャップを取って広口でゴクゴク飲むこともできる２ＷＡＹ仕様です。　



　「タカナシ ミルクティー」は、ミルクのコクと紅茶、キャラメルの風味が絶妙なバランスの乳飲料で
す。



　　 　　　　　 タカナシ ミルクティー

■商品特長　


　１.どこか懐かしく親しみやすい雰囲気の２００ｍｌの牛乳ビン型ＰＥＴボトル


　　シーンに合わせて２ＷＡＹ(ストローでスマートに飲む／広口でゴクゴク飲む)の飲み方が楽しめます。


　２. ミルクのコクと紅茶、キャラメルの風味が絶妙なバランスの乳飲料


　　・北海道乳製品を使用。


　　・スリランカ産のセイロン紅茶を抽出した紅茶エキスパウダーを使用。


　　　紅茶の風味とミルクのバランスがよいものを選定しました。


　　・キャラメルソースがコク、ボディ感をアップさせ、ミルクティーとして満足していただける味に


　　　仕上げました。


　３. ミルクティーのおいしさを伝えるデザイン


　　・キャラメルソースを使っていることをつややかなキャラメルのイラストで表現しました。


　　・背景は細かいリーフ柄で上品さを演出しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イメージ

■商品概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　商品名：　タカナシ　ミルクティー


　種類別名称：　乳飲料


　成分規格：　無脂乳固形分　５．２％　　　　乳脂肪分　１．３％


　原材料名： 生乳(50%未満)（国産)、乳製品、砂糖、粉飴、紅茶エキスパウダー、


　　　　　　　　 カラメルソース、キャラメルソース／環状オリゴ糖、香料


　内容量：２００ｍｌ


　保存方法：　要冷蔵(１０℃以下で保存)


栄養成分表示 (1本(200ml)当たり)：　


エネルギー　１２３ｋｃａｌ、たんぱく質　４．４ｇ、脂質　２．９ｇ、


炭水化物　１９．８ｇ、食塩相当量　０．１ｇ、カルシウム　１３０ｍｇ


発売日：２０２５年９月３０日（火）


希望小売価格:　 １７７円(税抜)　/　１９１円(税込)


発売地域：　 全国（一部地域を除く）



