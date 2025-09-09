【タカナシ乳業】乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合したタカナシ独自の製法「タカナシ　おうちパティシエ３５」「タカナシ　おうちシェフ」

タカナシ乳業株式会社

タカナシ乳業株式会社(本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：高梨信芳)は、２０２５年９月３０日（火）より「タカナシ おうちパティシエ３５」と「タカナシ おうちシェフ」を新発売いたします。

「タカナシ おうちパティシエ３５」と「タカナシ おうちシェフ」は、タカナシ独自の製法で乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合しました。

「タカナシ おうちパティシエ３５」は、『おいしくて扱いやすい』 お菓子作り向けの商品です。

「タカナシ おうちシェフ」は、クリーミーでコクのある味わいを楽しめるので、料理におすすめで す。

商品を見た時に、使い方のシーンがわかりやすいパッケージデザインにしました。

タカナシ おうちパティシエ３５タカナシ おうちシェフ

■商品特長

【タカナシ おうちパティシエ３５】

１.乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合したタカナシ独自の製法です。

２.乳由来のミルク感をしっかりと感じられる商品です。

３.プロに愛用されているタカナシが提案する 『おいしくて扱いやすい』 商品です。

【タカナシ おうちシェフ】

１.乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合したタカナシ独自の製法です。

２.クリーミーでコクのある味わいを楽しめ、料理に適しています。

３.加熱すると粘性が増し、煮込まずに簡単にとろみをつけることができます。

➃加熱や酸、塩に強いため、安心して料理ができます。

５.パスタやグラタン、スープなどの料理はもちろん、コーヒーや紅茶に入れてもおいしくお召し上が

りいただけます。

■商品概要

商品名 ： タカナシ おうちパティシエ３５

名 称 ： 乳等を主要原料とする食品

成分規格 ： 無脂乳固形分 7．０％ 乳脂肪分 １５．０％ 植物性脂肪分 ２０．０％

原材料名 ： 乳製品（国内製造）、乳、植物油脂／乳化剤、香料、メタリン酸Na、

安定剤（増粘多糖類）、(一部に乳成分・大豆を含む)

内容量 ： ２００ｍｌ

保存方法 ： 要冷蔵（3℃～7℃で保存）

栄養成分表示（１００ｍｌあたり）：

エネルギー ３５５ｋｃａｌ、たんぱく質 ２．８ｇ、脂質 ３６．４ｇ、

炭水化物 ４．１ｇ、食塩相当量 ０．１ｇ

発売日 ： ２０２５年９月３０日（火）

希望小売価格： ３９１円（税抜）／４２２円（税込）

発売地域 ： 全国（一部地域を除く）



商品名 ： タカナシ おうちシェフ

名 称 ： 乳等を主要原料とする食品

成分規格 ： 無脂乳固形分 １０．０％ 乳脂肪分 ２．０％ 植物性脂肪分 ２７．５％

原材料名 ： 乳製品（国内製造）、植物油脂、乳／乳化剤、香料、メタリン酸Na、

安定剤（増粘多糖類）、(一部に乳成分・大豆を含む)

内容量 ： ２００ｍｌ

保存方法 ： 要冷蔵（3℃～7℃で保存）

栄養成分表示（１００ｍｌあたり）：

エネルギー ３２４ｋｃａｌ、たんぱく質 ４．１ｇ、脂質 ３１．５ｇ、

炭水化物 ５．９ｇ、食塩相当量 ０．２ｇ

発売日 ： ２０２５年９月３０日（火）

希望小売価格： ３１３円（税抜）／３３８円（税込）

発売地域 ： 全国（一部地域を除く）

【お客様からの商品に関するお問合わせ先】

タカナシ乳業株式会社 お客様相談室：０１２０-３６９-０５９

ホームページアドレス：https://www.takanashi-milk.co.jp(https://www.takanashi-milk.co.jp)