【タカナシ乳業】乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合したタカナシ独自の製法「タカナシ　おうちパティシエ３５」「タカナシ　おうちシェフ」

タカナシ乳業株式会社(本社：神奈川県横浜市　代表取締役社長：高梨信芳)は、２０２５年９月３０日（火）より「タカナシ　おうちパティシエ３５」と「タカナシ　おうちシェフ」を新発売いたします。　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


「タカナシ　おうちパティシエ３５」と「タカナシ　おうちシェフ」は、タカナシ独自の製法で乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合しました。


「タカナシ　おうちパティシエ３５」は、『おいしくて扱いやすい』 お菓子作り向けの商品です。


「タカナシ　おうちシェフ」は、クリーミーでコクのある味わいを楽しめるので、料理におすすめで す。


商品を見た時に、使い方のシーンがわかりやすいパッケージデザインにしました。



タカナシ おうちパティシエ３５

　　　 タカナシ おうちシェフ



■商品特長


【タカナシ　おうちパティシエ３５】


　１.乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合したタカナシ独自の製法です。


　２.乳由来のミルク感をしっかりと感じられる商品です。


　３.プロに愛用されているタカナシが提案する 『おいしくて扱いやすい』 商品です。


【タカナシ　おうちシェフ】


　１.乳のうまみ『無脂乳固形分』を多く配合したタカナシ独自の製法です。


　２.クリーミーでコクのある味わいを楽しめ、料理に適しています。


　３.加熱すると粘性が増し、煮込まずに簡単にとろみをつけることができます。　


　➃加熱や酸、塩に強いため、安心して料理ができます。


　５.パスタやグラタン、スープなどの料理はもちろん、コーヒーや紅茶に入れてもおいしくお召し上が


　　りいただけます。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


■商品概要　　　


　商品名　　 ： タカナシ　おうちパティシエ３５


　名 称　　 ： 乳等を主要原料とする食品


　成分規格　 ： 無脂乳固形分　7．０％　　乳脂肪分　１５．０％　　植物性脂肪分　２０．０％


　原材料名　 ： 乳製品（国内製造）、乳、植物油脂／乳化剤、香料、メタリン酸Na、


　 安定剤（増粘多糖類）、(一部に乳成分・大豆を含む)


　内容量　 ： ２００ｍｌ


　保存方法　 ： 要冷蔵（3℃～7℃で保存）


　栄養成分表示（１００ｍｌあたり）：


　　　　　　　　 エネルギー　３５５ｋｃａｌ、たんぱく質　２．８ｇ、脂質　３６．４ｇ、


　　　　　　　　 炭水化物　４．１ｇ、食塩相当量　０．１ｇ


　発売日 ： ２０２５年９月３０日（火）


　希望小売価格： ３９１円（税抜）／４２２円（税込）


　発売地域　 ： 全国（一部地域を除く）



　商品名　　　：　タカナシ　おうちシェフ


　名 称　　　 ：　乳等を主要原料とする食品


　成分規格　 ：　無脂乳固形分　１０．０％　　乳脂肪分　２．０％　　植物性脂肪分　２７．５％


　原材料名　 ：　乳製品（国内製造）、植物油脂、乳／乳化剤、香料、メタリン酸Na、


　 安定剤（増粘多糖類）、(一部に乳成分・大豆を含む)　


　内容量 　 ：　２００ｍｌ


　保存方法　 ：　要冷蔵（3℃～7℃で保存）


　栄養成分表示（１００ｍｌあたり）：　


エネルギー　３２４ｋｃａｌ、たんぱく質　４．１ｇ、脂質　３１．５ｇ、


　 炭水化物　５．９ｇ、食塩相当量　０．２ｇ


　発売日　 ：　２０２５年９月３０日（火）


　希望小売価格：　３１３円（税抜）／３３８円（税込）


　発売地域 　 ：　全国（一部地域を除く）



【お客様からの商品に関するお問合わせ先】


タカナシ乳業株式会社 お客様相談室：０１２０-３６９-０５９


ホームページアドレス：https://www.takanashi-milk.co.jp(https://www.takanashi-milk.co.jp)