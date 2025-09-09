【タカナシ乳業】とろける食感と深みのあるコクを味わうヨーグルト「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」
タカナシ乳業株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役社長:高梨信芳)は、２０２５年９月３０日（火）より「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」を新発売いたします。
「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」は、北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを贅沢に味わうヨーグルトです。生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えました。北海道乳原料を使用しています。やさしい甘みがついているので、そのままおいしくお召し上がりいただけます。家族で味わう贅沢なひとときを感じていただけるヨーグルトです。
タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト
■開発背景
ヨーグルトは機能性だけでなく、味、食感など自分の好みに合うものを選んで、楽しんでいる方がいらっしゃいます。そこで、スイーツ寄りの“嗜好系”のヨーグルトに注目し、“冷蔵庫にあるとちょっと嬉しい家族のご褒美”を感じていただけるヨーグルトを目指して開発しました。“とろける食感と生クリームの深みある味わい”と“特別感のあるデザイン”にこだわり、家族で味わう贅沢なひとときを感じていただけるヨーグルトに仕上げました。
■商品特長
１.北海道生クリームを使用し、贅沢な味わいに。
北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを味わうヨーグルトです。
２.ロレーヌ岩塩を使用
生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えています。
３.食べやすいやさしい甘み
甘みがついているので、そのままおいしくお召し上がりいただけます。
４.高級感と特別感があるパッケージデザイン
とろけるヨーグルトのシズルとカップ背景、文字などにキラキラとした特殊印刷を施すことで、手
に取りたくなる高級感、特別感を演出しました。
イメージ
■商品概要
商品名 ： タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト
種類別 ： 発酵乳
成分規格 ： 無脂乳固形分 ９．０％ 乳脂肪分 ８．０％
原材料名 ： クリーム（国内製造）、脱脂粉乳、砂糖、岩塩（フランス産ロレーヌ岩塩１００％）
内容量 ： ３７５ｇ
保存方法 ： 要冷蔵（１０℃以下で保存）
栄養成分表示（１００ｇあたり）：
エネルギー １２９ｋｃａｌ、たんぱく質 ３．３ｇ、脂質 ８．１ｇ、
炭水化物 １０．６ｇ、食塩相当量 ０．２ｇ、カルシウム １１０ｍｇ
発売日 ： ２０２５年９月３０日（火）
希望小売価格： ３５８円（税抜）／３８６円（税込）
発売地域 ： 全国（一部地域を除く）
