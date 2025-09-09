【タカナシ乳業】とろける食感と深みのあるコクを味わうヨーグルト「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」

タカナシ乳業株式会社

タカナシ乳業株式会社(本社:神奈川県横浜市 代表取締役社長:高梨信芳)は、２０２５年９月３０日（火）より「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」を新発売いたします。

「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」は、北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを贅沢に味わうヨーグルトです。生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えました。北海道乳原料を使用しています。やさしい甘みがついているので、そのままおいしくお召し上がりいただけます。家族で味わう贅沢なひとときを感じていただけるヨーグルトです。

タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト

■開発背景

ヨーグルトは機能性だけでなく、味、食感など自分の好みに合うものを選んで、楽しんでいる方がいらっしゃいます。そこで、スイーツ寄りの“嗜好系”のヨーグルトに注目し、“冷蔵庫にあるとちょっと嬉しい家族のご褒美”を感じていただけるヨーグルトを目指して開発しました。“とろける食感と生クリームの深みある味わい”と“特別感のあるデザイン”にこだわり、家族で味わう贅沢なひとときを感じていただけるヨーグルトに仕上げました。

■商品特長

１.北海道生クリームを使用し、贅沢な味わいに。

北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを味わうヨーグルトです。

２.ロレーヌ岩塩を使用

生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えています。

３.食べやすいやさしい甘み

甘みがついているので、そのままおいしくお召し上がりいただけます。

４.高級感と特別感があるパッケージデザイン

とろけるヨーグルトのシズルとカップ背景、文字などにキラキラとした特殊印刷を施すことで、手

に取りたくなる高級感、特別感を演出しました。

イメージ

■商品概要

商品名 ： タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト

種類別 ： 発酵乳

成分規格 ： 無脂乳固形分 ９．０％ 乳脂肪分 ８．０％

原材料名 ： クリーム（国内製造）、脱脂粉乳、砂糖、岩塩（フランス産ロレーヌ岩塩１００％）

内容量 ： ３７５ｇ

保存方法 ： 要冷蔵（１０℃以下で保存）

栄養成分表示（１００ｇあたり）：

エネルギー １２９ｋｃａｌ、たんぱく質 ３．３ｇ、脂質 ８．１ｇ、

炭水化物 １０．６ｇ、食塩相当量 ０．２ｇ、カルシウム １１０ｍｇ

発売日 ： ２０２５年９月３０日（火）

希望小売価格： ３５８円（税抜）／３８６円（税込）

発売地域 ： 全国（一部地域を除く）

【お客様からの商品に関するお問合わせ先】

タカナシ乳業 お客様相談室：０１２０-３６９-０５９

ホームページアドレス：https://www.takanashi-milk.co.jp(https://www.takanashi-milk.co.jp)