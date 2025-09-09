【タカナシ乳業】とろける食感と深みのあるコクを味わうヨーグルト「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」

　タカナシ乳業株式会社(本社:神奈川県横浜市　代表取締役社長:高梨信芳)は、２０２５年９月３０日（火）より「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」を新発売いたします。　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


「タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト」は、北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを贅沢に味わうヨーグルトです。生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えました。北海道乳原料を使用しています。やさしい甘みがついているので、そのままおいしくお召し上がりいただけます。家族で味わう贅沢なひとときを感じていただけるヨーグルトです。



　　　タカナシ 北海道とろける生クリームヨーグルト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■開発背景


　ヨーグルトは機能性だけでなく、味、食感など自分の好みに合うものを選んで、楽しんでいる方がいらっしゃいます。そこで、スイーツ寄りの“嗜好系”のヨーグルトに注目し、“冷蔵庫にあるとちょっと嬉しい家族のご褒美”を感じていただけるヨーグルトを目指して開発しました。“とろける食感と生クリームの深みある味わい”と“特別感のあるデザイン”にこだわり、家族で味わう贅沢なひとときを感じていただけるヨーグルトに仕上げました。



■商品特長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　１.北海道生クリームを使用し、贅沢な味わいに。


　　北海道生クリームを使用した、とろける食感と深みのあるコクを味わうヨーグルトです。


　２.ロレーヌ岩塩を使用


　　生クリームのコクを引き立たせるため、ロレーヌ岩塩を加えています。


　３.食べやすいやさしい甘み


　　甘みがついているので、そのままおいしくお召し上がりいただけます。


　４.高級感と特別感があるパッケージデザイン


　　とろけるヨーグルトのシズルとカップ背景、文字などにキラキラとした特殊印刷を施すことで、手　


　　に取りたくなる高級感、特別感を演出しました。





■商品概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


商品名　　　： タカナシ　北海道とろける生クリームヨーグルト


種類別　　　： 発酵乳


成分規格　　： 無脂乳固形分　９．０％　　乳脂肪分　８．０％


原材料名　　： クリーム（国内製造）、脱脂粉乳、砂糖、岩塩（フランス産ロレーヌ岩塩１００％）


内容量　　　： ３７５ｇ


保存方法　 ： 要冷蔵（１０℃以下で保存）


栄養成分表示（１００ｇあたり）：　


　　　　 　　　 エネルギー　１２９ｋｃａｌ、たんぱく質　３．３ｇ、脂質　８．１ｇ、


　　　　　　　　炭水化物　１０．６ｇ、食塩相当量　０．２ｇ、カルシウム　１１０ｍｇ


発売日　　　： ２０２５年９月３０日（火）


希望小売価格： ３５８円（税抜）／３８６円（税込）


発売地域　　： 全国（一部地域を除く）


【お客様からの商品に関するお問合わせ先】


　タカナシ乳業　お客様相談室：０１２０-３６９-０５９


　ホームページアドレス：https://www.takanashi-milk.co.jp(https://www.takanashi-milk.co.jp)