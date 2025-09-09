令和７年度奈良県職員社会人採用試験申込受付中！
奈良県
★奈良県職員社会人採用試験（行政分野）【秋実施】
・SPI3（テストセンター方式）及び口述試験により実施します。
〈受験資格〉
・採用時年齢31歳～45歳（S55.4.2~H7.4.1に生まれた人）
〈スケジュール〉
・申込受付期間：9月5日（金）午前9時～10月6日（月）正午
・第1次試験（SPI3）：10月11月（土）～10月26日（日）の期間で選択
・第1次試験（口述）：11月8日（土）または11月9日（日）
・第2次試験（口述）：11月29日（土）または11月30日（日）
・最終合格者発表：12月12日（金）
〈URL〉
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/r7/shakaijingyouseiautumn/
★奈良県職員社会人採用試験（技術系分野）【秋実施】
・技術系分野：専門試験（択一式）及び口述試験により実施します。
・総合職（総合土木・建築・総合電機（電気・機械））の募集を行っています。
〈受験資格〉
・採用時年齢31歳～45歳（S55.4.2~H7.4.1に生まれた人）
〈スケジュール〉
・申込受付期間：9月5日（金）午前9時～10月6日（月）正午
・第１次試験（専門）：11月2日（日）
・第２次試験（口述）：11月29日（土）または11月30日（日）
・最終合格者発表：12月12日（金）
〈URL〉
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/r7/shakaijingijutsuautumn/