【取材記事公開２.】就労継続支援B型「Study Hub 浅草橋駅前」がLITALICO仕事ナビに掲載 ～PC・WEB特化型と幅広い個別支援で注目～
ロハスグループ 日本介護事業株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：西村 茂、事業統括部長：前田 崇宏）が運営する、就労継続支援B型「Study Hub 浅草橋駅前」は、障害のある方々の就労をサポートする専門ポータルサイト「LITALICO仕事ナビ」の取材を受け、その記事が2025年8月31日に公開されました。
Study Hub 浅草橋駅前
今回の記事では、
- パソコンスキルを中心とした実務訓練と学習環境
- 一人ひとりの状況や希望に応じてカスタマイズできるきめ細かなサポート
- 自己理解ツールを用いて、自分の強みを客観的に把握する支援
- 福祉と異業種、それぞれの経験を持つスタッフによる多角的な支援体制
- パーソナルスペースを確保し、安心して集中できる学習・作業環境
が詳しく紹介されています。
さらに、利用者のリアルな声も掲載されており、Study Hub 浅草橋駅前が「自分の強みを見つけ、就職につなげられる場」として高く評価されていることが伝わる内容となっています。
記事はこちらからご覧いただけます：LITALICO仕事ナビ - 自分の強みを見つけよう！IT・パソコン特化型、「就職したい」もきめ細かくサポート【就労継続支援B型】(https://snabi.jp/facility/29443/articles/610)
■ Study Hub について
Study Hubは、「学びたい」「働きたい」「就職したい」という意欲あるすべての方へ、「夢ある人へ“きっかけ”を」という理念のもと、IT・PC業務に特化した支援を通じて、障害のある方々のキャリア形成を支援しています。
就労継続支援B型 Study Hub
【浅草橋オフィス】
〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-9-12 VORT浅草橋駅前II 5階
TEL：03-5823-4681 FAX：03-5823-4744
アクセス：都営浅草線「浅草橋駅」徒歩1分、JR総武線「浅草橋駅」徒歩1分
▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/28951
【浅草橋駅前オフィス】
〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-29-2 リードシー浅草橋ビル 7階
TEL：03-5823-4014 FAX：03-5823-4016
アクセス：都営浅草線「浅草橋駅」徒歩1分、JR総武線「浅草橋駅」徒歩2分
▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/29443
【田町三田オフィス】
〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 KTビル 9階
TEL：03-6435-0485 FAX：03-6435-0486
アクセス：都営浅草線・三田線「三田駅」徒歩3分、JR山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩5分
▶︎LITALICO仕事ナビ：https://snabi.jp/facility/33421
サービスの詳細やご利用のご相談は、以下よりご確認ください。
▶ 公式サイト： https://studyhub.co.jp/
▶︎ 公式X：https://x.com/StudyHub_0501
▶︎ 公式Instagram：https://www.instagram.com/studyhub_0501/