マカイラ、国際広報ネットワーク IPRNのアワードにて「Content and/or Publication部門」最優秀賞を受賞

国際広報ネットワークのIPRN（International Public Relations Network、以下IPRN）が開催する「IPRN AWARDS 2025」の授賞者が2025年7月、ポルトガルにて発表され、マカイラ株式会社（東京都千代田区、代表取締役CEO：藤井宏一郎、代表取締役COO：高橋朗、以下マカイラ）がContent and/or Publication部門の最優秀賞に選ばれました。

「IPRN AWARDS」は、国際広報ネットワークであるIPRN加盟社の中から、優れた業績を上げた取り組みを表彰するアワードで、メディアリレーションズやデジタル／インフルエンサーマーケティング、レピュテーション／危機コミュニケーションなど、7つのカテゴリーが含まれています。

2025年7月、ポルトガルにて開催された国際広報ネットワークのIPRNの年次総会にて、IPRN AWARDSの授賞者が発表され、マカイラが支援したプロジェクトが、「Content and/or Publication部門」にて最優秀賞を受賞しました。

「Content &/or Publication部門」はデジタル／紙媒体、社外向け／社内向けを問わず優れたコンテンツ・プロジェクトや、グラフィック・クオリティ、創造性、リーチ力が際立つプロジェクトを評価するものです。

マカイラは、昨年のIPRN AWARDS 2024「Event and/or Activation部門」の受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000044067.html)に引き続き、2年連続の受賞となりました。

IPRN公式LinkedInでも本件を発表しています。

詳細を見る :https://www.linkedin.com/posts/international-public-relations-network-iprn-_iprn-iprnawards-communication-activity-7357060103985917953-XmHa?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAeJEmcBDs_DBlGeloSv9XZB22t-HhGfXF8

■ マカイラCEO 藤井宏一郎 のコメント

世界40カ国以上の優れたPRエージェンシーが加盟する国際PRネットワーク（IPRN）より、私たちの取り組みを表彰いただいたことに対し、心より感謝申し上げます。

この受賞は、マカイラのチーム一丸となった努力の成果であると同時に、私たちの活動を信頼し、共に社会変革を目指してくださるクライアントの皆様あってのものです。

IPRNという卓越したグローバルプラットフォームからいただいたこの評価を胸に、これからも社会との建設的な対話を生み出すべく、質の高いコミュニケーションを追求し続けてまいります。

IPRN AWARDS 2025 について

「IPRN AWARDS 2025」は国際広報ネットワークのIPRNが開催するアワードです。いずれの部門もIPRN総会内でのプレゼンテーションと参加者からの投票で受賞者が決定されます。

IPRN AWARDの受賞者は、次の7つのカテゴリーの各部門から選ばれます。また、これら7つの部門の中から最も多くの票を集めたプロジェクトが年間最優秀キャンペーンとして「IPRN Gold」に選ばれます。

その他、代理店部門として「Agency of the Year」「Member of the Year」が選ばれます。

1．メディア・リレーションズ

メディア実績とメディア・エンゲージメント戦略で際立ったプロジェクト。

2．デジタルおよび/またはインフルエンサーマーケティング

デジタル領域（ウェブやソーシャルメディア）で際立っているプロジェクト、またはインフルエンサーとの戦略が差別化されているプロジェクト。

3．レピュテーションおよび／またはクライシス・コミュニケーション

組織のレピュテーションを肯定・向上させるプロジェクト、または危機管理のプロジェクト。戦略やダメージ・コントロールが際立つプロジェクト。

4．コンテンツおよび／または出版

デジタル／紙媒体、社外向け／社内向けを問わない優れたコンテンツ・プロジェクト。グラフィック・クオリティ、創造性、リーチ力が際立つプロジェクト。

5．イベント／アクティベーション

創造性、独創性、複雑さ、グラフィック、マルチメディア、舞台美術などのクオリティが際立つ、社内外のイベントやアクティベーション、舞台美術のサポートなどのプロジェクト。

6．フィルムおよび／またはビデオ

編集の質、独創性、創造性、範囲の広さが際立つ、社内外向けの映画またはビデオなど。

7．統合キャンペーン

複数のコミュニケーション分野や領域を含む、統合的で差別化されたプロジェクトを含み、その成果が実証されているもの。

■ マカイラ株式会社について

https://www.makairaworld.com/

マカイラは、世の中を変革する技術やサービスのための「公共戦略コミュニケーション」を強みとする、コンサルティングファームです。「ADOVOCACY for CHANGEMAKERS」をミッションに、コミュニケーション領域全般の戦略立案・実行を強みに、テクノロジー、カルチャー、ソーシャルの3領域のイノベーションの社会実装を目指す変革者たちの支援を通して、社会変革を推進します。非市場戦略のコンサルティングから、政策リサーチ・政策提言、ロビイング、セクター間連携のコーディネーション、シンポジウム・イベント企画、メディア・リレーション、ブランディング開発やキャンペーン企画、各種のクリエイティブ制作など、広範なパブリックアフェアーズ活動を、多彩なプロフェッショナルが支援します。