防水生地一体型高機能ウェア「メッシュミドラーパンツ」10/1発売

安全靴や作業着等を販売するミドリ安全株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松村 乾作）は、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）に協力を得て、食品工場や物流・医療など様々な現場で働く女性の不安を解消する、防水生地一体型作業用インナー「メッシュミドラーパンツ」を開発、2025年10月1日より販売開始します。

このミドラーパンツは、自身の下着の上、作業ズボンの下に履く中間用ウェアです。ナプキン等からの漏れがズボンに染み出すのを防ぎます。

メッシュミドラーパンツ

本製品は、働く女性が抱える「作業服への経血の染み出し」という切実な悩みに正面から向き合い、両社の女性活躍推進への強いコミットメントが結実した、作業服メーカー初の取り組み（※1）です。フェムテックの観点から、これまで個人の問題とされてきた課題を、労働環境の課題として捉え直し、安全で快適な職場環境の実現を目指します。

（※1）当社調べ（2025年9月現在）：作業服メーカーが製造・販売する、作業現場での使用を前提とした防水生地一体型ミドラー（作業服と下着の間に着用する中間着）として。

従来のサニタリー製品が個人購入を前提とするのに対し、本製品は企業が「作業用安全装備」として支給可能な作業服のバリエーションのひとつとして設計した、国内初の製品。

食品工場の課題から始まった開発

開発のきっかけは2021年、ある大手食品工場から寄せられた相談でした。「女性作業者が高所作業時、白い作業服への染み出しを心配して集中できない。危険作業中の注意力低下は安全上の大きなリスクになっている」という切実な内容でした。

相談元の工場では、対策として濃色の作業ズボンへの変更を実施していましたが、色を変えても女性の不安は根本的には解消されず、作業中の集中力低下という課題は残りました。

この経験から、ミドリ安全では表面的な対応ではなく、女性が安心して作業に専念できる専用製品の開発が必要と判断し、本格的な開発に着手しました。

開発の過程では、長年の取引先である株式会社 明治がDE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）推進の観点から本プロジェクトに強い関心を示し、DE&I推進担当者が全面的に協力。工場の女性従業員から「言いたくても言えなかった」本音を丁寧に収集し、数か月にわたる試作品のテストとフィードバックを重ねることで、製品の完成に至りました。

完成した製品には、シキボウ株式会社の消臭加工「フェミュー」生地を採用し、超音波溶着によるシームレス構造、多層構造による高い防水性など、女性の不安を軽減するための技術が随所に盛り込まれています。

メッシュミドラーパンツ

サイズ：S／M／L

価格：6,900円（税別）

【3つの安心】

・染み出さない：作業服への染み出しや、横漏れや伝い漏れを防ぐ防水生地一体型

・ごろつかない：縫い代、縫い目がごろつかないフリーカット・シームレス構造

・締め付けない：締め付けが少なく身体にフィットするハイストレッチ素材

経血由来ニオイ対応の消臭加工素材「フェミュー」生地活用超音波溶着による無縫製仕上げでシルエット影響にも考慮

当製品は、シキボウ株式会社が開発した経血由来ニオイケア対応の消臭加工「フェミュー」を施した生地と、メッシュ・防水生地・フィルムなど複数の素材を、特殊なフィルムで貼り合わせすることで実現しました。

フェミューは、酸性とアルカリ性が存在する臭気成分を中和し、吸着するダブル効果で汗臭・サニタリー臭（アンモニア、イソ吉草酸、酢酸、トリメチルアミン、メチルメルカプタン）をケアすることが期待されています。

シームレス構造

シームレス構造

超音波溶着による無縫製仕上げで、凹凸が少なくシルエットに影響しにくい

複数の素材を組み合わせた多層構造設計

3層構造：メッシュ×フェミュー生地×フィルム

股部に使用しているフェミュー生地は、不快な汗臭やサニタリー臭特有の臭気成分に優れた消臭効果を発揮します。

洗濯を繰り返すアイテムに使用できるよう消臭効果の洗濯耐久性にこだわった素材です。

3層構造：防水生地×フェミュー生地×フィルム

表面への染み出しをよりしっかりとカバーしたい股部分には、防水生地を使用。ソフトな風合いで体にフィットしやすく、衣擦れ音を抑えた生地です。

フェミュー生地（裏面）

ストレッチ性に優れたハイゲージのメッシュ素材。メッシュならではの通気性の高さと、ドライな肌ざわりでさらりとした着心地が特長です。

【企業導入メリット】

安全性向上：集中力維持による労災リスクの低減

生産性向上：不安解消による作業効率の改善

離職率低下：働きやすい環境づくりによる人材定着

企業イメージ向上：DE&I推進の具体的施策として

【対象業界・職種】

食品製造業（白衣着用職場）／医療・介護施設（長時間勤務）／物流倉庫（しゃがみ作業）／小売・サービス業（接客業務）／研究機関（クリーンルーム作業）など

【今後の展開予定】

2026年：ベージュカラー展開予定

※生理用品（ナプキン等）や吸水ショーツと併用してください。

※完全に漏れないことを保証するものではありません。

様々な現場でお使いいただけます。

プレスリリースに掲載されている内容、製品価格、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点の情報となります。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。

フェミューはシキボウ株式会社の登録商標です。

