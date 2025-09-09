「プラントリペアシリーズ」に超速硬低粘度パッチ補修材を追加

株式会社エービーシー商会

わずか1時間で実用硬度まで硬化

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、現場の「今すぐ直したい」に応え、わずか1時間で強度が発現する超速硬低粘度パッチ補修材「プラントリペア クイックハード」を発売しました。

床補修の現場には、それぞれ異なるニーズが存在します。「プラントリペアシリーズ」は、工場・倉庫の小さな困りごとを簡単・確実・手間いらずに、自分で直せる補修材・メンテナンス材のシリーズです。

このたび加わった「プラントリペア クイックハード」は、簡易補修材でありながら、コンクリート表面の剥離、欠損、ひび割れといった損傷に、わずか1時間で実用硬度まで硬化する「スピードと強度」を重視した現場主義の商品です。約３時間後には重量物やＡＧＶの走行にも耐え、当社が取り扱う補修材の中では最高グレードの耐久性をほこります。

当社では当製品の販売目標を発売後３年間で５千万円とし、物流施設、倉庫や工場などの、稼働時間を削減できない環境や、迅速な補修を求められる施設への普及を推進してまいります。

- 硬化時間の目安

- 規格- 材料設計価格お問い合わせください。

- 取得資格F☆☆☆☆申請中

■製品お問い合わせ先

無機建材事業部

TEL：03-3507-7271



■会社概要

株式会社エービーシー商会

東京都千代田区永田町2-12-14

https://www.abc-t.co.jp/

・エービーシー商会とは

エービーシー商会は設立以来70年以上、建材のプロフェッショナルとして成長を続けるマーケティングカンパニーです。商社機能とメーカー機能の両方を有し、ブランド価値のある商品ラインナップに技術力を結合して“高品質”をご提供できる点が強みです。商品は身近なランドマークや商業施設、住宅のほか、オフィスビル、公共施設、工場、倉庫、駐車場などに使われ、都市の快適と安全、産業の発展に大きく貢献しています。