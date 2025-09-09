VALXが「CO-CREATION SUMMIT 2025 powered by ecforce」にて『Best Brand Award』を受賞

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下 VALX）は、株式会社SUPER STUDIO主催のイベント「Co-Creation Summit 2025」において、「Best Brand Award」を受賞したことをお知らせいたします。

このたび、SUPER STUDIOが主催するイベント『CO-CREATION SUMMIT 2025 powered by ecforce』内のアワード授賞式「CO-CREATION AWARD」にて、VALXの一貫したブランド戦略と取り組みを高く評価いただき、「Best Brand Award」を受賞する運びとなりました。

今回受賞した「Best Brand Award」は、デザインやコンセプトなどブランドの世界観の醸成に成功し、事業成長を実現した企業・ブランドに贈られます。

VALXはこれまで、プロテインをはじめとする商品の提供に加え、ブランドの世界観を体感できるポップアップストアや、ファンとの交流を深めるイベントなどを企画・実施してきました。こうした継続的な活動が、デザイン性やコンセプト面での高い評価につながったと考えております。

今後もVALXは、すべての人の挑戦を支えるブランドとして、さらなる価値創出に取り組んでまいります。

「CO-CREATION SUMMIT 2025 powered by ecforce」特設サイト：https://ec-force.com/lp?u=co-creation-summit_2025

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数76万人を超え、SNS総登録者数は151万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/