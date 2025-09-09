「TIP OFF！シーホース」番組放送日および時間変更のお知らせ

写真拡大

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2025年10月より、東海テレビで放送のシーホース三河応援番組「TIP OFF!シーホース」の放送日および時間が変更になることをお知らせします。


皆様に愛される番組になるよう、より一層パワーアップして放送いたします。


お楽しみに！


放送概要

◆放送日時


　毎週火曜日 21:54～22:00


- 10月7日(火)初回放送　22:09～22:15(ドラマ初回拡大のため)
- 10月14日(火)以降の放送　21:54～22:00

　※10月4日(土)の放送はありません。ご了承ください。



◆番組内容


　プロバスケットボールの「Ｂリーグ」。


　番組ではリーグでも有数の歴史と伝統を誇る「シーホース三河」を徹底“青援”！


　激戦のレギュラーシーズン、チャンピオンシップを勝ち抜き、悲願の初優勝を狙うチームと一体となってお届けします。


　試合結果はもちろん、ここでしか見られないメンバーの素顔にも迫るほか、観戦チケットやグッズなどのプレゼントも！



◆ナレーター


　篠田愛純(東海テレビアナウンサー)



◆制作協力


- 東海テレビプロダクション
- エキスプレス

お問い合わせ先

シーホース三河株式会社


Email: info@go-seahorses.co.jp


営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く