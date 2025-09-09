「TIP OFF！シーホース」番組放送日および時間変更のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2025年10月より、東海テレビで放送のシーホース三河応援番組「TIP OFF!シーホース」の放送日および時間が変更になることをお知らせします。

皆様に愛される番組になるよう、より一層パワーアップして放送いたします。

お楽しみに！

放送概要

◆放送日時

毎週火曜日 21:54～22:00

- 10月7日(火)初回放送 22:09～22:15(ドラマ初回拡大のため)- 10月14日(火)以降の放送 21:54～22:00

※10月4日(土)の放送はありません。ご了承ください。

◆番組内容

プロバスケットボールの「Ｂリーグ」。

番組ではリーグでも有数の歴史と伝統を誇る「シーホース三河」を徹底“青援”！

激戦のレギュラーシーズン、チャンピオンシップを勝ち抜き、悲願の初優勝を狙うチームと一体となってお届けします。

試合結果はもちろん、ここでしか見られないメンバーの素顔にも迫るほか、観戦チケットやグッズなどのプレゼントも！

◆ナレーター

篠田愛純(東海テレビアナウンサー)

◆制作協力

お問い合わせ先

- 東海テレビプロダクション- エキスプレス

シーホース三河株式会社

Email: info@go-seahorses.co.jp

営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く