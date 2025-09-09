【9/9より】「【神奈川県】中小企業生産性向上促進事業費補助金/2次公募」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

神奈川県の大人気「中小企業生産性向上促進事業費補助金」の2次公募が開始します！

公募期間：令和7年10月3日（金）17時まで

生産性向上に資する設備投資全般に対して、最大500万円(補助率1/2)を支給します。

まさに「神奈川県のものづくり補助金」です！

ナビットでは申請サポートも実施中！

「相談だけしたい」という方も歓迎です。

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=71728

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com